ЦСКА 1948 допусна трета загуба в контролите

ЦСКА 1948 записа третото си последователно поражение по време на приятелските мачове от зимната подготовка. "Червените" загубиха с 1:2 срещу намиращия се на второ място в австрийското първенство ЛАСК Линц в турския курорт Анталия.

Единственият гол за българския отбор реализира Браян Собреро в 81-ата минута. Мамаду Диало получи топката с гръб към вратата на ЛАСК и стреля, но ударът му беше блокиран, а кълбото достигна до Собреро и той се разписа отблизо.

Преди почивката ЦСКА 1948 също достигна до попадение чрез Елиас Франко, но то беше отменено заради фаул в атака.

Австрийците поведоха чрез Максимилиан Ентруп в 35-ата минута, Лукас Качавенда също се разписа във втората на столичани по-малко от 180 секунди след това. Един път и гредата помогна на ЦСКА 1948 да не допусне попадение.

Следващата контрола на ЦСКА 1948 в Турция е срещу полския Ягелония Бялисток на 19 януари.