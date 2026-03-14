Александър Александров: Смените направиха разликата

Старши треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров коментира драматичната победа над Спартак Варна, завършила 2:1 за гостите с гол в последната минута на двубоя.

„Много труден мач, поздравявам Спартак. Изиграха добър мач, бориха се. Поздравявам и моя отбор за характера, който проявиха до последната секунда. И се радвам за трите точки“, започна анализа си Александров.

„През първото полувреме динамиката на нашия отбор, на пасовете, на движението беше по-ниско от второто полувреме. Бавно играехме, давахме шанс на Спартак да си затваря в зоните. Това затрудни адаптацията ни към терена. Просто не влязохме добре, 45 минути ги проспахме“, добави младият специалист.