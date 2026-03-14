БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Чете се за: 01:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Джим Ратклиф не е сигурен дали Майкъл Карик трябва да остане начело на Манчестър Юнайтед

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:20 мин.
Спорт
Запази

Съсобственикът на английския клуб призна, че временният мениджър се справя отлично, но бъдещето му остава неясно

Джим Ратклиф не е сигурен дали Майкъл Карик трябва да остане начело на Манчестър Юнайтед
Снимка: AP Photo
Слушай новината

Съсобственикът на Манчестър Юнайтед Джим Ратклиф заяви, че временният мениджър на отбора Майкъл Карик върши отлична работа, но не е сигурен дали младият специалист трябва да запази поста си в дългосрочен план.

"Той наистина върши отлична работа. Абсолютно. Не съм сигурен дали трябва да продължи да ръководи отбора“, коментира Ратклиф, цитиран от „Скай Спортс“.

Карик пое временно отбора след уволнението на Рубен Аморим през януари. Португалският специалист напусна поста си след едва 14 месеца начело на 20‑кратните шампиони на Англия.

Под ръководството на бившия полузащитник на „червените дяволи“ резултатите на тима се подобриха. Манчестър Юнайтед спечели шест от последните си осем мача във всички турнири.

В неделя отборът приема Астън Вила в двубой, който може да се окаже ключов в битката на двата тима за класиране в Шампионската лига през следващия сезон.

Ратклиф е собственик на един от най‑големите производители на химикали в света, която притежава дял в клуба от Манчестър.

#ФК Манчестър Юнайтед #Сър Джим Ратклиф #Майкъл Карик

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Тошко Йорданов: ИТН подкрепя Съвета за мир на Тръмп, защото е част от консервативното семейство
Пентагонът: Поразено е оръжейното производство на Иран, ръководителите се крият под земята като плъхове
Ердоган: Турция няма да позволи да бъде въвлечена във войната в Иран
САЩ атакуваха ключовия ирански остров Харг
Температурите тръгват надолу през новата седмица
Иран е напълно победен и иска сделка, но не такава, каквато Тръмп би приел, написа американският президент
Най-четени

Ирански дрон е ударил небостъргача "Марина" в Дубай
Най-ценната българска монета струва почти колкото едностаен апартамент в София
Днес започва евакуацията на граждани на Северна Македония от Близкия изток
България спечели два медала на световното първенство по биатлон за младежи до 21 г. (ОБЗОР)
Иранците между страха и надеждата - кой управлява Ислямската република сега?
Над шест часа продължи операцията на Малена Замфирова, интервенцията е преминала успешно
Байерн измъкна точка срещу Леверкузен, въпреки че завърши мача с девет души
Интер не успя да победи Аталанта и дава шанс на Милан
Чете се за: 01:45 мин.
Чете се за: 01:22 мин.
Чете се за: 01:55 мин.
Чете се за: 02:50 мин.
Чете се за: 01:47 мин.

Водещи новини

Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Чете се за: 02:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ