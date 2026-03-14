Джим Ратклиф не е сигурен дали Майкъл Карик трябва да остане начело на Манчестър Юнайтед

Съсобственикът на Манчестър Юнайтед Джим Ратклиф заяви, че временният мениджър на отбора Майкъл Карик върши отлична работа, но не е сигурен дали младият специалист трябва да запази поста си в дългосрочен план.

"Той наистина върши отлична работа. Абсолютно. Не съм сигурен дали трябва да продължи да ръководи отбора“, коментира Ратклиф, цитиран от „Скай Спортс“.

Карик пое временно отбора след уволнението на Рубен Аморим през януари. Португалският специалист напусна поста си след едва 14 месеца начело на 20‑кратните шампиони на Англия.

Под ръководството на бившия полузащитник на „червените дяволи“ резултатите на тима се подобриха. Манчестър Юнайтед спечели шест от последните си осем мача във всички турнири.

В неделя отборът приема Астън Вила в двубой, който може да се окаже ключов в битката на двата тима за класиране в Шампионската лига през следващия сезон.

Ратклиф е собственик на един от най‑големите производители на химикали в света, която притежава дял в клуба от Манчестър.