Гави се завръща в игра за Барселона след половин година извън терена

Младият полузащитник на Барселона Гави ще се завърне в състава на каталунците след близо шестмесечно отсъствие заради контузия. Това потвърди старши треньорът на тима Ханзи Флик преди двубоя срещу Севиля в испанското първенство.

21-годишният испански национал получи тежка травма на коляното през август 2025 година, но вече е получил разрешение от медицинския щаб да се включи в разширения състав на отбора.

"Гави ще бъде на линия в неделя и съм очарован от това. Може би ще може да играе няколко минути. Хубаво е да се завърне и вече виждаме неговата отдаденост и динамика по време на тренировките“, заяви Флик на пресконференцията си.

Германският специалист подчерта, че клубът ще подходи внимателно към завръщането на халфа на терена.

"Оценявам желанието му да играе и да дава всичко за клуба и отбора. Завръщането му е отлична новина, но трябва да се грижим за него и да го върнем постепенно в игра“, добави наставникът.

В момента Барселона заема първото място в класирането на испанското първенство с четири точки аванс пред Реал Мадрид, който в събота приема Елче.