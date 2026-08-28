ЦСКА 1948 ще си връща самочувствието срещу намиращия се в криза Локомотив Пловдив

С два мача в петък, 28 август ще стартира седмият кръг в Първа лига. От 19:00 часа Славия е домакин на Септември в „Овча купел“, а от 21:15 ЦСКА 1948 посреща Локомотив Пловдив в Бистрица.

„Червените“ започнаха силно кампанията – четири победи и едно равенство от първите пет срещи, но в последния кръг претърпяха неочаквана загуба от Септември с 0:1 на Националния стадион. Сега отборът на Александър Александров ще е пределно мотивиран да се върне на пътя на успехите срещу един изпаднал в нокдаун тим на Локо Пд.

Момчетата на Душан Косич са в криза, намирайки се на предпоследно място с едва три точки – победата над Септември. Финалистът за Купата на България от миналия сезон е с четири поредни загуби, като все още няма вкаран гол при визитите си – поражения от Лудогорец (0:1), Спартак Варна (0:1) и Левски (0:2).

По-рано през деня Славия ще търси трите точки срещу възродения тим на Септември. „Белите“ имат само едно поражение досега – късна загуба от Арда в Кърджали, но и само един успех – класиката срещу Ботев Враца под Околчица. От трите равенства досега, две от тях са с тимове в челото – ЦСКА и Лудогорец.

Септемврийци от своя страна започнаха сезона с четири поредни мача без победа, но спечелиха последните си два двубоя, при това със сухи мрежи – минимални успехи над Спартак и ЦСКА 1948 с по 1:0. Това прави отбора на Шимао Фрейташ неудобен за Славия, който е в преследване на първа победа пред собствена публика.