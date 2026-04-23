ЦСКА изравни серията за бронзовите отличия в НВЛ при жените

ЦСКА направи първа крачка към бронзовите отличия в Националната волейболна лига за жени. Волейболистките на Юлия Иванова отказа ЦПВК с 3:1 (25:22, 20:25, 25:14, 25:23) във втория мач за третото място в зала „Васил Симов“.

Така „червените“ изравниха серията за отличието с 1:1 успеха. Третият мач между двата тима е на 26 април в зала "Христо Ботев".

„Армейките“ започнаха с по-голям хъс и поведоха в първия гейм със 17:10. Гостите успяха да смъкнат разликата до две точки, но ЦСКА поведе след 25:22. Втората част полицейският тим взе реванш, като след няколко обрата поведе с 18:17 и не изпусна повече аванса си, като затвори частта при 25:20.

Равенството амбицира ЦСКА и в третата част "червените" доминираха, като поведоха с 20:8, и отново дръпнаха напред в резултата след 25:14.

Те запазиха инерцията и в четвъртия гейм, в който на два пъти стопиха пасив от седем точки, за да поведат с 20:19, а след това изпуснаха два мачбола, но реализираха третия за 25:23.