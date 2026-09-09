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ЦСКА получи акт 16 за стадион "Българска армия"

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Спорт
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От клуба се надяват да открият новия стадион срещу Монако.

стадион
Снимка: startphoto.bg
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Българският футболен клуб ЦСКА е получил акт 16 за стадион "Българска армия" и ще започне да играе на новото съоръжение след паузата за национални отбори, съобщават носителите на купата.

Ако плановете на "червените" се осъществят, те ще изиграят първия си мач на новия стадион срещу Монако в Лигата на конференциите на 15 октомври.

Изявление на клуба:

Армейци, днес е исторически ден за цялата ни общност – една от последните и най-важни стъпки към завръщането в нашия дом вече е направена! Днес стадион "Българска армия" официално получи необходимия документ - акт 16, с който съоръжението вече е въведено в експлоатация.

Мечтата ни е факт! Честитим на всички наши привърженици и на цялата спортна общественост, която ще може да се гордее с най-модерния стадион у нас!

Остана само стадионът да бъде предоставен на ЦСКА за ползване. Амбицията ни е след предстоящата пауза за националните отбори ЦСКА най-накрая да се завърне в историческия си дом!

С тази изключително радостна новина поздравяваме всички, които вярват в ЦСКА. Нека това е моментът, след който ще загърбим всички разделения и заедно ще гледаме в една посока! ЦСКА е силен, когато е обединен и цялата армейска общност е като юмрук!

Не спирайте да подкрепяте любимия клуб. Нека с обща вяра и търпение – всички заедно, да преодолеем изпитанията по пътя ни! ЦСКА е обречен на успехи и слава! Честито, армейци!

#Стадион "Българска армия"

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