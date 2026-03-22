ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА преследва победа на всяка цена срещу Добруджа в юбилеен двубой

"Червените“ приемат стабилизирания тим на Ясен Петров в 30-ия мач между двата отбора в елита

Снимка: Startphoto.bg
ЦСКА посреща Добруджа в среща от 27-ия кръг на Първа лига, като двубоят на Националния стадион "Васил Левски“ започва в 15:00 часа.

С оглед на предстоящите плейофи и тежката програма срещу отборите от челото, "армейците“ ще търсят задължителен успех в един от малкото мачове до края на редовния сезон, в които влизат като фаворити. Очакванията са тимът на Христо Янев да завърши в първата четворка, където го очакват нови сблъсъци с Левски, ЦСКА 1948 и Лудогорец.

В предишната среща между двата отбора през сезона ЦСКА спечели минимално с 1:0, но представянето на "червените“ тогава предизвика сериозни критики.

От своя страна Добруджа показва стабилизиране под ръководството на Ясен Петров, след като записа четири победи и едно равенство от началото на 2026 година и направи важна крачка към оцеляването си в елита.

Историята също е на страната на домакините. В досегашните 29 срещи между двата тима в Първа лига ЦСКА има 18 победи срещу 7 за Добруджа, а равенствата са 4. Предстоящият двубой ще бъде юбилеен 30-и между съперниците на това ниво.

По-рано през деня Монтана приема Берое от 12:30 часа в директна битка за оцеляване, а от 17:30 Ботев Враца е домакин на Локомотив Пловдив в друг интересен сблъсък от кръга.

#Първа лига 2025/2026 #ПФК ЦСКА София #ФК Добруджа

