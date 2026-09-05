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ЦСКА преследва шеста поредна победа в коварно гостуване на Спартак Варна

Мариан Николов от Мариан Николов
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Чете се за: 03:57 мин.
Спорт
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"Червените“ пристигат на "Коритото“ без загуба в първенството, докато "соколите“ вече спряха Лудогорец и ще търсят първи успех под ръководството на Васил Петров

цска преследва шеста поредна победа коварно гостуване спартак варна
Снимка: Startphoto.bg
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ЦСКА гостува на Спартак Варна в един от любопитните сблъсъци от осмия кръг на Първа лига. Двубоят на стадион "Спартак“ започва в 19:00 часа, а главен съдия ще бъде Радослав Гидженов.

"Червените“ пристигат край морето в отлична серия в първенството. Отборът на Христо Янев спечели последните си пет шампионатни срещи и заема третото място с 16 точки от шест изиграни двубоя. ЦСКА е реализирал 16 попадения и е допуснал едва четири, като все още няма поражение през кампанията.

Последният успех дойде срещу Черно море с 3:1, а сега столичани ще преследват шеста последователна победа. Задачата им обаче няма да бъде лесна срещу Спартак, който вече показа през сезона, че може да бъде опасен срещу водещите отбори.

Варненци започнаха кампанията с впечатляващ успех с 3:0 срещу градския съперник Черно море, а в предишния кръг измъкнаха точка срещу шампиона Лудогорец след 1:1.

Равенството с разградчани беше и първият двубой на Васил Петров начело на "соколите“. Той наследи Ясен Петров, като Спартак вече направи няколко треньорски промени от началото на сезона. Тимът е седми във временното класиране с осем точки от седем срещи.

Добрата новина за домакините е завръщането на Вашку Оливейра след изтърпяно наказание. Димо Кръстев също се възстановява след мускулния проблем, който го държеше извън игра от началото на кампанията. Новото попълнение Закария Тиндано обаче няма да може да бъде използвано срещу ЦСКА заради липсата на необходимите документи.

Христо Янев от своя страна разполага с широк избор за гостуването във Варна. Каталин Иту отново е на разположение, след като изтърпя наказанието си за червения картон срещу Ботев Враца.

В групата може да попадне и най-новото попълнение Диниш Алмейда. Португалският централен защитник вече тренира с отбора и има възможност да направи официалния си дебют с червената фланелка. Очакванията са Янев да направи промени в защитата, като Теодор Иванов и Анжело Мартино са сред кандидатите да започнат като титуляри.

Допълнително напрежение около срещата внесе съдийското назначение. В дните преди мача Спартак Варна излезе с официална позиция срещу избора на Радослав Гидженов за главен арбитър и поиска неговата смяна. Искането на варненския клуб обаче не беше уважено от Съдийската комисия към БФС.

ЦСКА пази отлични спомени от последното си гостуване на "Коритото“. През миналия сезон "армейците“ спечелиха категорично с 4:0, като Леандро Годой се разписа два пъти, а по едно попадение добавиха Бруно Жордао и Джеймс Ето'о.

Сега обаче Спартак ще опита да покаже друго лице пред собствената си публика и да прекъсне серията си от четири шампионатни двубоя без победа, докато ЦСКА ще преследва нови три точки, с които да продължи отличния си ход в първенството.

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