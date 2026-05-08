Кабинетът на Румен Радев пое властта. Новото правителство положи клетва пред Народното събрание. В Министерския съвет се състоя офицална церемония по приемане и предаване на властта

ЦСКА София победи ЦСКА 1948 и излезе на второ място

Единственото попадение в двубоя реализира Мохамед Брахими в началото на второто полувреме.

ЦСКА (София) направи важна крачка в битката за второто място в Първа лига, след като се наложи с минималното 1:0 при гостуването си на ЦСКА 1948 в Бистрица. Единственото попадение в двубоя реализира Мохамед Брахими в началото на второто полувреме, а успехът изкачи „червените“ на втората позиция с 62 точки – колкото има и днешният им съперник. Предимството на тима от „Българска армия“ идва от директните двубои, в които вече има три победи от три мача, при това без допуснат гол.

Брахими за втори пореден мач се превърна в герой за своя тим, докато ЦСКА 1948 записа ново поражение с 0:1, след като в предишния кръг отстъпи със същия резултат и на Левски. До края на сезона двата отбора ще се срещнат още веднъж, а битката за второто място остава напълно отворена, особено с присъствието на Лудогорец в челото.

Първата част премина при предпазлив подход и от двата състава, като чистите положения не бяха много. Малко преди почивката ЦСКА 1948 пропусна най-чистото положение за първото полувреме. Петър Витанов изведе отлично Елиаш Франко, който стреля от добра позиция, но топката премина покрай вратата.

След подновяването на играта домакините започнаха по-активно. Борислав Цонев пробва късмета си с удар от дистанция, а малко след това Петко Панайотов се възползва от грешка в отбраната, но стреля високо над напречната греда.

Точно когато ЦСКА 1948 изглеждаше по-настъпателен, гостите нанесоха своя удар. В 58-ата минута Огнен Гашевич сбърка при изнасянето на топката, а Мохамед Брахими се възползва по най-добрия начин. Крилото на ЦСКА (София) напредна и с мощен диагонален шут не остави шансове на Димитър Шейтанов за 1:0.

В края на срещата „червените“ можеха окончателно да решат всичко в своя полза. Резервата Пиедраита излезе сам срещу Шейтанов след отлично подаване на Исак Соле, но не успя да намери очертанията на вратата.

В добавеното време Йоанис Питас прати топката за втори път в мрежата на домакините след добра комбинация между Исак Соле и Андрей Йорданов, но попадението беше отменено заради засада и резултатът остана непроменен.

