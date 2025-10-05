ЦСКА спечели мемориалния турнир за Купа „Борис Гюдеров“ в Перник

Волейболистите на ЦСКА спечелиха 25-то издание на мемориалния турнир за Купа „Борис Гюдеров“, който се проведе в едноименната зала в Перник. "Червените" постигнаха два успеха и една загуба в надпреварата, която се проведе в рамките на три дни.

ЦСКА надигра Левски в пет гейма след обрат в първия си мач. Във втория ден на турнира надделя с 3:0 над домакина Миньор, а днес отстъпи с 2:3 на Монтана. Това обаче се оказа достатъчно за триумфа и с актив от 6 точки "армейците" грабнаха Купата.

Втори остана Миньор с актив от 5 точки и баланс 2:1. Трети е Левски София също с 5 точки, но от една победа и две загуби. Четвърти завърши носителят на трофея от последните две години Монтана с 3 точки и също една победа, и две загуби.

Купата от 25-то издание бе връчена на победителите от дъщерята на легендарния волейболист Ваня Гюдерова.

Бяха раздадени и награди за MVP на турнира от всеки отбор. Отличие в категорията получиха: Тодор Скримов за Левски, Тодор Костов за ЦСКА, Виктор Жеков за Монтана и Стефан Маринов за Миньор.

Ваня Гюдерова награди и индивидуалните призьори. За най-добър разпределител бе отличен Висенте Монфорт от ЦСКА. Най-перспективен състезател на турнира стана Димитър Пейчинов от Левски, а най-млад състезател е Димитър Денчов от Миньор.