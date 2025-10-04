БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ЦСКА победи Миньор (Перник) и е на крачка от спечелването на трофея от мемориалния турнир „Борис Гюдеров"

"Червените" записаха втори пореден успех, след като на старта надиграха вечния съперник Левски София.

ЦСКА победи Миньор (Перник) и е на крачка от спечелването на трофея от мемориалния турнир „Борис Гюдеров“
Волейболистите на ЦСКА дадоха заявка за спечелването на трофея от мемориалния турнир „Борис Гюдеров“ в Перник. "Червените“ победиха домакините от Миньор (Перник) с 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) във втория мач от програмата днес.

Тимът на ЦСКА имаше водачество в първите два гейма и убедително ги затвори. В третата част треньорът Александър Попов реши да даде възможност на всички състезатели, като извади титулярите. Волейболистите на Миньор се възползваха и поведоха с 16:11. При този развой Попов върна част от основните състезатели и ЦСКА започна да наваксва. При равенството 22:22, състезателят на "червените" Тодор Костов застана на крайната линия, а неговият сервис затрудни посрещането на домакините. ЦСКА направи три последователни точи и спечели гейма и победата с 3:0.

Така "армейците" записаха втори пореден успех, след като на старта надиграха вечния съперник Левски София след пълен обрат от 0:2 до успех с 3:2 гейма. ЦСКА вече има два успеха и 5 точки. "Сините", които победиха Монтана с 3:0 в ранния мач днес, заемат втора позиция с една победа, една загуба и 4 точки. Така състезателите от Северозапада загубиха окончателно шансове да спечелят купата, която беще тяхно притежание в последните две издания на надпреварата. Вчера селекцията на Даниел Пеев загуби от Миньор с 2:3 гейма.

Утре (5 октомври) Монтана се изправя срещу ЦСКА в 14:00 ч., а Левски среща домакините в 15:30. Нов успех на "червените", независимо с какъв резултат ще подпечата триумфа им в турнира. При загуба с 2:3 гейма от Монтана и ако Левски спечели срещу Миньор с 3:0, ще се стигне до равенство и изчисляване на следващите показатели.

