ЦСКА надви Левски след обрат в първия мач от мемориалния турнир "Борис Гюдеров"

Волейболистите на ЦСКА стартираха с драматичен успех участието си в 25-oто издание на традиционния мемориален турнир „Борис Гюдеров“. Воденият от Александър Попов тим надделя над Левски София с 3:2 (21:25, 24:26, 25:17, 25:17, 15:10) след пълен обрат в първия двубой от надпреварата в Перник.

Утре (4 октомври) "червените" срещат Миньор в 17:30 ч. Левски се изправя срещу Монтана в 16:00 ч.

След мача домакините на турнира дариха с плакет Стоил Палев по повод участието му в националния отбор на световното във Филипините, където България стигна до сребърните медали.