БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента...
Чете се за: 01:47 мин.
Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
След катастрофата с директора на НП "Рила":...
Чете се за: 01:40 мин.
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА спечели последната си контрола в Турция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:27 мин.
Спорт
Запази

Два гола за победата на „армейците“ вкара Мохамед Брахими, а по един добавиха Кевин Додай, Леандро Годой и Бруно Жордао.

ЦСКА подготовка Турция
Снимка: www.cska.bg
Слушай новината

ЦСКА се наложи с 5:2 над корейския елитен тим ФК Гангуон в последната си контрола от зимния подготвителен лагер в Анталия. Два гола за победата на „армейците“ вкара Мохамед Брахими, а по един добавиха Кевин Додай, Леандро Годой и Бруно Жордао. За „червените“ това беше първи успех на подготовката в Турция.

Двубоят се игра при тежки метеорологични условия в Сиде, след като над цялата област в последните 24 часа се изля продължителен дъжд, придружен от силен вятър. Лошото време продиктува и смяната на съперника за последния мач в Турция, като първоначално „червените“ трябваше да премерят сили със сръбския Нови Пазар.

Треньорът Христо Янев заложи в стартовия състав на футболисти, които не играха или взеха по-малко участие в контролата преди 2 дни срещу ЛНЗ Черкаси (0:0).

ЦСКА започна активно двубоя и успя да поведе още в 12-ата минута, когато хубав пробив на Мохамед Брахими по дясното крило завърши с успореден пас на голлинията към връхлитащия Додай, който без проблеми намери мрежата.

Преднината обаче като че ли успокои „червените“ и постепенно съперникът взе инициативата и започна да създава ситуации пред Димитър Евтимов. В 37-ата минута Гангуон успя да изравни след изпълнение на свободен удар отляво, което бе засечено с глава от Хойонг, а веднага след това Юнгджун бе изведен зад отбраната на ЦСКА и без проблеми успя да преодолее „армейския“ страж.

Така корейският тим се оттегли с преднина в резултата на почивката.

След началото на втората част обаче ЦСКА си върна контрола върху събитията и в 53-ата минута „червените“ успяха да възстановят равенството. Петко Панайотов отне топката, продължи към Илиан Илиев, който изведе Мохамед Брахими на изгодна позиция, а французинът отблизо простреля вратаря за 2:2.

Само 4 минути по-късно ЦСКА реализира пълен обрат – Леандро Годой се възползва от грешен пас на съперника, озова се сам срещу вратаря и с плътен удар под гредата вкара за 3:2.

В 64-ата минута Христо Янев подмени почти целия състав, а веднага след появата си Йоанис Питас изскочи сам срещу вратаря, но ударът му мина на сантиметри от страничния стълб.

Все пак ЦСКА стига и до четвърти гол в 70-ата минута, когато Бруно Жордао центрира отляво, а топката изненада отбраната на корейския тим и влетя в мрежата, без да бъде засечена от никого. 120 секунди по-късно резултатът набъбна на 5:2, след като Пиедраита се откъсна отляво и центрира, а Брахими с глава реализира втория си гол в мача.

До края двубоят се доиграваше и така ЦСКА завърши подготвителния си лагер с категоричен успех.

Съставът на ЦСКА: 25. Димитър Евтимов (60’ 21. Фьодор Лапоухов), 19. Иван Турицов (64’ 2. Дейвид Пастор), 4. Адриан Лапеня (к) (74’ 91. Алекс Тунчев), 14. Теодор Иванов (46’ 5. Лумбард Делова), 3. Андрей Йорданов (64’ 17. Анжело Мартино), 99. Джеймс Ето’о (64’ 6. Бруно Жордао), 30. Петко Панайотов (64’ 94. Исак Соле), 73. Илиан Илиев (64’ 10. Макс Ебонг), 11. Мохамед Брахими (74’ 8. Дейвид Сегер), 22. Кевин Додай (64’ Алехандро Пиедраита; 86' 38. Лео Перейра), 9. Леандро Годой (64’ 28. Йоанис Питас).

Свързани статии:

ЦСКА отново не спечели, но поне не загуби третата си контрола в Турция
ЦСКА отново не спечели, но поне не загуби третата си контрола в Турция
Нулево равенство между "червените" и ЛНЗ Черкаси.
Чете се за: 01:45 мин.
Зимни контроли: ЦСКА - ЛНЗ Черкаси (ГАЛЕРИЯ)
Зимни контроли: ЦСКА - ЛНЗ Черкаси (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от контролата между ЦСКА и ЛНЗ Черкаси в Турция
#ПФК ЦСКА София #Христо Янев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
1
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
2
Държавният глава Румен Радев излиза от президентската институция утре
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната проба за алкохол е по-висока от полевия тест
3
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
4
България е в топ 5 на страните с повишен риск от бърнаут
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен Радев си тръгва от президентската институция
5
След 9 години на "Дондуков" 2: Държавният глава Румен...
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е смело и смислено
6
Атанас Пеканов: Решението на Радев да влезе на партийния терен е...

Най-четени

От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
1
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
2
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
4
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време на Игрите в Рио 2016
5
Ивет Лалова е уличена в употреба на допинг с проба дадена по време...
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно
6
Затопляне след 25 януари, но студът няма да изчезне напълно

Още от: Български футбол

Септември обяви три трансфера
Септември обяви три трансфера
Пер-Матиас Хьогмо: Искаше ми се да имаме малко повече интензитет Пер-Матиас Хьогмо: Искаше ми се да имаме малко повече интензитет
Чете се за: 01:47 мин.
Десподов и ПАОК заслужиха място в плейофите на Лига Европа Десподов и ПАОК заслужиха място в плейофите на Лига Европа
Чете се за: 01:50 мин.
Лудогорец си тръгна тъжен от Глазгоу Лудогорец си тръгна тъжен от Глазгоу
Чете се за: 04:22 мин.
Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт" Росен Кирилов, Илия Груев, Кирил Милов и Александра Фейгин в "Арена спорт"
Чете се за: 00:47 мин.
Осем души са установени като извършители на противообществени прояви по време на пловдивското дерби Локомотив - Ботев Осем души са установени като извършители на противообществени прояви по време на пловдивското дерби Локомотив - Ботев
Чете се за: 02:25 мин.

Водещи новини

Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев се прекратяват предсрочно
Конституционният съд реши: Пълномощията на президента Румен Радев...
Чете се за: 01:47 мин.
У нас
МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища МВнР предупреждава за силни снежни бури в САЩ, затварят много летища
Чете се за: 03:07 мин.
По света
Почина писателят Калин Терзийски Почина писателят Калин Терзийски
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс При три неуспешни опита: Нов провал с кворума в НС за промените в Изборния кодекс
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
След катастрофата с директора на НП "Рила": Кръвната...
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Тръмп: Огромен флот се насочва към Иран
Чете се за: 01:00 мин.
По света
С 1,3% са поскъпнали стоките в малката потребителска кошница през...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Ледена красота: Замръзна езерото Мичиган (СНИМКИ и ВИДЕО)
Чете се за: 00:45 мин.
САЩ и Канада
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ