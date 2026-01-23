ЦСКА спечели последната си контрола в Турция

ЦСКА се наложи с 5:2 над корейския елитен тим ФК Гангуон в последната си контрола от зимния подготвителен лагер в Анталия. Два гола за победата на „армейците“ вкара Мохамед Брахими, а по един добавиха Кевин Додай, Леандро Годой и Бруно Жордао. За „червените“ това беше първи успех на подготовката в Турция.

Двубоят се игра при тежки метеорологични условия в Сиде, след като над цялата област в последните 24 часа се изля продължителен дъжд, придружен от силен вятър. Лошото време продиктува и смяната на съперника за последния мач в Турция, като първоначално „червените“ трябваше да премерят сили със сръбския Нови Пазар.

Треньорът Христо Янев заложи в стартовия състав на футболисти, които не играха или взеха по-малко участие в контролата преди 2 дни срещу ЛНЗ Черкаси (0:0).

ЦСКА започна активно двубоя и успя да поведе още в 12-ата минута, когато хубав пробив на Мохамед Брахими по дясното крило завърши с успореден пас на голлинията към връхлитащия Додай, който без проблеми намери мрежата.

Преднината обаче като че ли успокои „червените“ и постепенно съперникът взе инициативата и започна да създава ситуации пред Димитър Евтимов. В 37-ата минута Гангуон успя да изравни след изпълнение на свободен удар отляво, което бе засечено с глава от Хойонг, а веднага след това Юнгджун бе изведен зад отбраната на ЦСКА и без проблеми успя да преодолее „армейския“ страж.

Така корейският тим се оттегли с преднина в резултата на почивката.

След началото на втората част обаче ЦСКА си върна контрола върху събитията и в 53-ата минута „червените“ успяха да възстановят равенството. Петко Панайотов отне топката, продължи към Илиан Илиев, който изведе Мохамед Брахими на изгодна позиция, а французинът отблизо простреля вратаря за 2:2.

Само 4 минути по-късно ЦСКА реализира пълен обрат – Леандро Годой се възползва от грешен пас на съперника, озова се сам срещу вратаря и с плътен удар под гредата вкара за 3:2.

В 64-ата минута Христо Янев подмени почти целия състав, а веднага след появата си Йоанис Питас изскочи сам срещу вратаря, но ударът му мина на сантиметри от страничния стълб.

Все пак ЦСКА стига и до четвърти гол в 70-ата минута, когато Бруно Жордао центрира отляво, а топката изненада отбраната на корейския тим и влетя в мрежата, без да бъде засечена от никого. 120 секунди по-късно резултатът набъбна на 5:2, след като Пиедраита се откъсна отляво и центрира, а Брахими с глава реализира втория си гол в мача.

До края двубоят се доиграваше и така ЦСКА завърши подготвителния си лагер с категоричен успех.

Съставът на ЦСКА: 25. Димитър Евтимов (60’ 21. Фьодор Лапоухов), 19. Иван Турицов (64’ 2. Дейвид Пастор), 4. Адриан Лапеня (к) (74’ 91. Алекс Тунчев), 14. Теодор Иванов (46’ 5. Лумбард Делова), 3. Андрей Йорданов (64’ 17. Анжело Мартино), 99. Джеймс Ето’о (64’ 6. Бруно Жордао), 30. Петко Панайотов (64’ 94. Исак Соле), 73. Илиан Илиев (64’ 10. Макс Ебонг), 11. Мохамед Брахими (74’ 8. Дейвид Сегер), 22. Кевин Додай (64’ Алехандро Пиедраита; 86' 38. Лео Перейра), 9. Леандро Годой (64’ 28. Йоанис Питас).