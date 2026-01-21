БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
Президентът Румен Радев получи покана от американския...
Чете се за: 02:00 мин.
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев...
Чете се за: 00:27 мин.
На първо четене: Парламентът прие КПК да бъде закрита
Чете се за: 04:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ЦСКА отново не спечели, но поне не загуби третата си контрола в Турция

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:45 мин.
Спорт
Запази

Нулево равенство между "червените" и ЛНЗ Черкаси.

ЦСКА ЛНЗ Черкаси
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

ЦСКА не успя да спечели и третата си контрола на турска земя. Този път "червените" обаче поне не загубиха - 0:0 с украинския ЛНЗ Черкаси.

Преди днешния двубой играчите на Христо Янев бяха записали две поражения - 0:2 от Корона Киелце и 1:2 от Млада Болеслав.

Илиан Илиев беше предвиден да започне титуляр, но бе заменен от Исак Соле в стартовия състав. Капитанската лента отново бе на ръката на Жордао, а на трибуните имаше агитка на ЦСКА, както беше и в спаринга с Млада Болеслав.

В 10-ата минута Йоанис Питас отбелязва гол за ЦСКА, но той бе отменен заради засада.

"Червените" поискаха дузпа в 28-ата минута, след като останаха съмнения за игра с ръка на Горин в наказателното поле на украинците. Реферът обаче остана безмълвен.

Малко след почивката Лео Перейра стреля мощно, но вратарят на ЛНЗ Черкаси спаси.

В 69-ата минута се наложи и влезлия от пейката Димитър Евтимов да се намесва. Той нямаше проблеми със слабия изстрел на Кравчук. Четвърт час преди края на редовното време Перейра бе дръпнат в наказателното поле и падна, но съдията отново замълча.

Влезлият към края на мача Йорданов шутира опасно в 82-ата минута, но диагоналният му изстрел с левия крак не намери целта.

Свързани статии:

Зимни контроли: ЦСКА - ЛНЗ Черкаси (ГАЛЕРИЯ)
Зимни контроли: ЦСКА - ЛНЗ Черкаси (ГАЛЕРИЯ)
Снимки от контролата между ЦСКА и ЛНЗ Черкаси в Турция

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
1
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард "Стамболийски"?
2
Кога ще бъде пуснато движението по столичния булевард...
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в първото шоу от националната селекция на БНТ за "Евровизия 2026"
3
Крисия, Кристиан Костов и Виктория Георгиева – гости в...
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват посланията на Румен Радев
4
След оттеглянето на президента – как социолозите тълкуват...
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и Хърватия
5
Първите стъпки в еврозоната: Приликите и разликите между България и...
След 30 години: Граничният преход "Рудозем - Ксанти" е отворен за движение
6
След 30 години: Граничният преход "Рудозем - Ксанти" е...

Най-четени

След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен в "Пирогов"
1
След дни борба за живот: Почина пациентът със свръхтегло, настанен...
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите "Сливница" и "Обеля"
2
От 19 януари до 18 юли спират влаковете между метростанциите...
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
3
Двама души загинаха при челен удар край Ловеч
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
4
Задържаха сина на бизнесмена Атанас Бобоков - Божидар, в Пампорово
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава оставката си като президент
5
"Готови сме, можем и ще успеем": Румен Радев подава...
Три жени загинаха при пожар в София
6
Три жени загинаха при пожар в София

Още от: Футбол

Ботев с втори пореден успех в контролите
Ботев с втори пореден успех в контролите
Локомотив София записа минимален успех над Железиарне на подготвителния лагер в Анталия Локомотив София записа минимален успех над Железиарне на подготвителния лагер в Анталия
Чете се за: 01:05 мин.
Левски и полския Заглембе Любин не си вкараха голове в контрола в Белек Левски и полския Заглембе Любин не си вкараха голове в контрола в Белек
Чете се за: 02:57 мин.
Зимни контроли: ЦСКА - ЛНЗ Черкаси (ГАЛЕРИЯ) Зимни контроли: ЦСКА - ЛНЗ Черкаси (ГАЛЕРИЯ)
Кирил Десподов ще бъде в групата на ПАОК за домакинството на Бетис в Лига Европа Кирил Десподов ще бъде в групата на ПАОК за домакинството на Бетис в Лига Европа
Чете се за: 03:22 мин.
Намериха брата на Неманя Видич мъртъв в Белград Намериха брата на Неманя Видич мъртъв в Белград
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Президентът Румен Радев получи покана от американския президент Доналд Тръмп да бъде представител на България в Съвета за мир в Газа
Президентът Румен Радев получи покана от американския президент...
Чете се за: 02:00 мин.
У нас
Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос Премиерът в оставка Росен Желязков ръководи българската делегация на Световния икономически форум в Давос
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила Тръмп в Давос: Искаме незабавни преговори за Гренландия, няма да използваме сила
Чете се за: 04:20 мин.
По света
КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък КС ще гледа делото за оставката на президента Румен Радев в петък
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Държавата влиза като инвеститор в търсенето и проучването на...
Чете се за: 03:12 мин.
У нас
Правителството одобри 5% индексация на възнагражденията в бюджетния...
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
ЕП реши да поиска становище от Съда на ЕС за търговското...
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Европол разби най-голямата мрежа за синтетични наркотици в Европа
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ