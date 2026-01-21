ЦСКА отново не спечели, но поне не загуби третата си контрола в Турция

ЦСКА не успя да спечели и третата си контрола на турска земя. Този път "червените" обаче поне не загубиха - 0:0 с украинския ЛНЗ Черкаси.

Преди днешния двубой играчите на Христо Янев бяха записали две поражения - 0:2 от Корона Киелце и 1:2 от Млада Болеслав.

Илиан Илиев беше предвиден да започне титуляр, но бе заменен от Исак Соле в стартовия състав. Капитанската лента отново бе на ръката на Жордао, а на трибуните имаше агитка на ЦСКА, както беше и в спаринга с Млада Болеслав.

В 10-ата минута Йоанис Питас отбелязва гол за ЦСКА, но той бе отменен заради засада.

"Червените" поискаха дузпа в 28-ата минута, след като останаха съмнения за игра с ръка на Горин в наказателното поле на украинците. Реферът обаче остана безмълвен.

Малко след почивката Лео Перейра стреля мощно, но вратарят на ЛНЗ Черкаси спаси.

В 69-ата минута се наложи и влезлия от пейката Димитър Евтимов да се намесва. Той нямаше проблеми със слабия изстрел на Кравчук. Четвърт час преди края на редовното време Перейра бе дръпнат в наказателното поле и падна, но съдията отново замълча.

Влезлият към края на мача Йорданов шутира опасно в 82-ата минута, но диагоналният му изстрел с левия крак не намери целта.