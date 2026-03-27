ЦСКА уреди полуфинал с Левски след успех над Берое

ЦСКА си осигури място на полуфиналите в мъжкото волейболно първенство, след като надигра Берое 2016 с 3:0 (25:16, 25:21, 25:23) в решаващия трети мач от четвъртфиналната серия, игран в зала „Васил Симов“ в София.

С този успех „червените“ спечелиха серията с 2:1 победи и продължават напред, където ще се изправят срещу Левски в битка за място на финала.

В първия двубой ЦСКА надделя с 3:1, но старозагорци изравниха серията след категорично 3:0 у дома, което направи третия мач решаващ.

Домакините започнаха силно и още в началото наложиха темпо, повеждайки с 12:6, а по-късно увеличиха аванса си до 19:11. Те не позволиха на съперника да се върне в гейма и без проблеми го затвориха при 25:16.

Във втората част Берое 2016 за кратко пое инициативата и поведе с 13:10, но последва серия от шест поредни точки за ЦСКА, която обърна развоя до 16:13. До края столичният тим запази контрола и удвои преднината си след 25:21.

Третият гейм предложи най-оспорвана игра, но в ключовите моменти „червените“ демонстрираха по-голяма стабилност и затвориха мача в три части.

Най-резултатен за победителите бе Мохамад Реза Бейк с 16 точки, а Теодор Тодоров добави 12. За гостите Велизар Чернокожев се отличи с 12 точки.

В другия полуфинален сблъсък сили ще премерят Локомотив Авиа и Нефтохимик 2010.