Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за...
Съдът отказа предсрочно освобождаване на Евелин Банев -...
Подмладена България на Александър Димитров блесна срещу...
Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да...
Министърът на културата: Има неразплатени над половин...
FIFA Series 2026: България - Индонезия (промо)
Земеделският министър: Стотици тонове месо с неустановен...
ЦСКА уреди полуфинал с Левски след успех над Берое

bnt avatar logo от БНТ
„Червените“ спечелиха серията с 2:1 победи.

ВК ЦСКА София
Снимка: Startphoto.bg
ЦСКА си осигури място на полуфиналите в мъжкото волейболно първенство, след като надигра Берое 2016 с 3:0 (25:16, 25:21, 25:23) в решаващия трети мач от четвъртфиналната серия, игран в зала „Васил Симов“ в София.

С този успех „червените“ спечелиха серията с 2:1 победи и продължават напред, където ще се изправят срещу Левски в битка за място на финала.

В първия двубой ЦСКА надделя с 3:1, но старозагорци изравниха серията след категорично 3:0 у дома, което направи третия мач решаващ.

Домакините започнаха силно и още в началото наложиха темпо, повеждайки с 12:6, а по-късно увеличиха аванса си до 19:11. Те не позволиха на съперника да се върне в гейма и без проблеми го затвориха при 25:16.

Във втората част Берое 2016 за кратко пое инициативата и поведе с 13:10, но последва серия от шест поредни точки за ЦСКА, която обърна развоя до 16:13. До края столичният тим запази контрола и удвои преднината си след 25:21.

Третият гейм предложи най-оспорвана игра, но в ключовите моменти „червените“ демонстрираха по-голяма стабилност и затвориха мача в три части.

Най-резултатен за победителите бе Мохамад Реза Бейк с 16 точки, а Теодор Тодоров добави 12. За гостите Велизар Чернокожев се отличи с 12 точки.

В другия полуфинален сблъсък сили ще премерят Локомотив Авиа и Нефтохимик 2010.

Свързани статии:

Волейбол: ЦСКА – Берое (ГАЛЕРИЯ)
Столичани се наложиха с 3:0 гейма и се класираха за полуфиналите.
#НВЛ за мъже 2025/2026 #ВК Берое Стара Загора #ВК ЦСКА

Издирваният прокурорски син Васил Михайлов опитал да нападне разследващ полицай от ГДБОП
Тръмп даде нов краен срок на Иран: Ултиматумът за удари е удължен до 6 април
Цените на петрола започнаха да падат след обявяването на 10-дневна пауза в атаките срещу Иран
Гръцкото посолство в САЩ изпрати протестна нота, след като Мелания Тръмп нарече Северна Македония само "Македония"
Щастлива среща: Четири мечета бягат на пътя Доспат - Батак
Пролетен студ връхлетя Чехия, на места натрупа 10 см сняг
Развалена храна с нов етикет: Разкриха схема за търговия с негодни хранителни продукти и чадър от институции
На прага на екокатастрофа? Морето изхвърли 9 делфина и над 300 птици от защитен вид
Танкер, натоварен със 140 000 тона петрол, е ударен при дронова атака в Черно море
Служител от ръководството на БАБХ е опитал да осуети проверките в склада с негодни храни в Хасково
Димитър Калайджиев: Пазарът на имоти в България е в „леко плато“, предлагането остава недостатъчно
Медицина на съня: Безсънието стои в основата на много заболявания
Волейбол: ЦСКА – Берое (ГАЛЕРИЯ)
Националният ни отбор по волейбол за девойки под 18 г. с летящ старт в европейската квалификация в София Националният ни отбор по волейбол за девойки под 18 г. с летящ старт в европейската квалификация в София
Средно училище „Христо Ботев“ в град Айтос се включи в проекта „С волейбол на училище“ Средно училище „Христо Ботев“ в град Айтос се включи в проекта „С волейбол на училище“
Волейболният ни тим за девойки под 18 г. стартира срещу Швеция на европейската квалификация в София Волейболният ни тим за девойки под 18 г. стартира срещу Швеция на европейската квалификация в София
Волейболистите на Левски обраха наградите на „синята“ звездна класация Волейболистите на Левски обраха наградите на „синята“ звездна класация
Волейбол: Дея – Нефтохимик (ГАЛЕРИЯ) Волейбол: Дея – Нефтохимик (ГАЛЕРИЯ)

Правителството с пакет от мерки за 100 млн. евро за справяне с последствията от кризата в Близкия изток
Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи за първи път Росица Матева: ЦИК пуска мобилно приложение за изборните протоколи за първи път
След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало След отвод на съдията: Делото за Филип Арсов тръгва отначало
Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици Войната в Иран: Вашингтон очаква конфликтът да приключи до седмици
Прокурорският син Васил Михайлов отново се прояви криминално
Акции срещу купения вот
250 кг наркотици и двама арестувани при спецоперация в София
В Световния ден на театъра: Отличават най-добрите с наградите...
