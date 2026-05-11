Déjà vu: Балкан отново разби сърцето на Черно море в плейофите

Балканци преминаха през нова порция драма с "моряците" и докосват финала в НБЛ.

Балкан Ботевград трябваше да премине през нова порция драма, за да погледне още по-смело към финала в НБЛ. Селекцията на Йован Попович отново изтръгна успеха срещу Черно море Тича, този път с 80:78 във втората полуфинална среща, изиграна в "Арена Ботевград". Макар и не много качествен, мачът не разочарова от гледна точка на трилър, особено в заключителните секунди, когато МакКонико отбеляза победния кош за балканци, а Ламонт Уест пропусна три наказателни удари във финалните акорди за "моряците". По този начин ботевградският тим нанесе нов удар по самочувствието на състава, воден от Васил Евтимов във втория кръг на плейофите. Огромна роля за победата "зелените" бе именно стрелбата от наказателната линия, където записаха 26/32 срещу 8/22 за техните съперници.

"Зелените" доиграха двубоя без Димитър Димитров, тъй като натрупа 5 лични нарушения. Същата съдба сполетя и Алонзо Гафни за действащите вицешампиони.

Това се оказа достатъчно за балканци да поведат с 2:0 победи срещу актуалните носители на Купата и Суперкупата на България. Серията се мести в Шумен, където Черно море ще домакинства на Балкан в третия мач, който ще се състои на 14 май (четвъртък).

Подобно на първия мач, акцентът падна върху играта под коша и откриващите минути на втория. По-солидното лице в защита, комбинирано с точните мерници на Джамари Блекман и Тадж Грийн, постепенно тласнаха домакините към едноличното водачество и дори двуцифрена разлика. Гостите бяха беззъби в офанзивен план и балканци се възползваха от този факт по пътя към актива от 13 точки в края на встъпителния период.

Присъствието на Андрей Иванов остави непокътната двуцифрената преднина на „зелените“. Георги Боянов, Даръл Дейвис и Ламонт Уест се нагърбиха с отговорността „моряците“ да си стъпят на краката, но ботевградският тим имаше противодействие за този щурм и се оттегли в съблекалнята при 46:41.

Домакините напомниха за силата си в дефанзивен план, а усилията на Травис МакКонико съхраниха лидерството им на старта на третата част. Безплодните атаки се превърнаха в тенденция. Горещата ръка на Дейвис и соловите изяви на Уест донесоха обрата на действащите вицешампиони, но балканци поставиха равенството на таблото за 60:60 след 30 минути игрово време.

По-добрите решения, взети от Джелани Уотсън-Гейл, Дейвис и Боянов, предоставиха възможността на действащите носители на Купата и Суперкупата да мечтаят за двуцифрен актив в откриващите минути на заключителната четвърт. С дружни усилия, дело на Блекман, Грийн и Симеонов, постави равенството на таблото с по-малко от 2 минути, оставащи на часовника. Така се стигна до финалните 2 секунди, когато МакКонико се нагърби с отговорността и реализира майсторски, извеждайки балканци с 2 точки. В ответната атака Уест стреля с почти със сирената и бе фаулиран от Блекман зад дъгата. Той обаче трепна и при трите си опита, което остави победата в домакинския лагер.

Травис МакКонико (10 борби) и Тадж Грийн (8 овладени под двата ринга топки) се окрилиха Балкан с по 19 точки. Джамари Блекмън ги последва с 15, Алекс Симеонов се разписа с 11.

Даръл Дейвис блесна за Черно море със своите 22 точки, 6 борби и 7 асистенции. Георги Боянов се отчете с 18 и 6 овладени под двата ринга топки, Ламонт Уест регистрира 13 и 7 овладени под двата коша топки. Алонзо Гафни остана с 10 точки.

