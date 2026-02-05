БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сигналът за 8-годишния, изпратен да живее с...
Чете се за: 03:25 мин.
Интимност на показ: Гинекологът д-р Венелин Иванов и...
Чете се за: 01:22 мин.
Време е за подаването на заявление за участие в матурите...
Чете се за: 02:32 мин.
Скандалът с изтеклите записи: Властите влязоха в 8 адреса...
Чете се за: 02:07 мин.
Българите на Зимните олимпийски игри в Милано/Кортина 2026
Чете се за: 12:22 мин.
Отново е обявено частично бедствено положение в община...
Чете се за: 02:27 мин.
Първата в света трансплантация на лице: Пред БНТ говори...
Чете се за: 05:10 мин.

Да спасиш живот или как едно ранено куче обедини бургазлии

от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
Чете се за: 01:27 мин.
У нас
Да спасиш живот или как едно ранено куче обедини бургазлии
Едно ранено куче успя да обедини десетки хора в късните часове на сряда – с надеждата да бъде спасен още един живот. Сигналът е подаден на телефон 112 около 21:30 часа за блъснато от автомобил животно в района на т.нар. „Лакомата спирка“ в бургаския комплекс „Меден рудник“.

На място незабавно пристигат служители на „Пътна полиция“. Те установяват, че кучето трудно движи задните си крака, но не е агресивно и въпреки болката се опитва да се изправи. Започва бърза координация между дежурните екипи, ветеринарни лекари и доброволци.

На късното обаждане за съдействие без колебание откликват ветеринарни специалисти и представители на организации за защита на животните.

С подкрепата на полицейски екип от Четвърто районно управление в Бургас, кучето е транспортирано до ветеринарна клиника, където и към този момент му се полагат навременни и професионални грижи.

Случаят, необичаен за полицейската практика, показа как институции, лекари и доброволци могат да действат като едно – в името на живота.

Всички, включили се в акцията, остават с надеждата скоро да дойдат и добрите новини за възстановяването на четириногия пациент.

#ранено куче #Бургас #акция

