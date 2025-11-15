БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Назначаването на особения управител на...
Чете се за: 03:22 мин.

"Дабъл-дабъл" на Борислав Младенов донесе четвърти успех на Виена в Австрия

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Българският национал с най-силния си мач за тима от столицата.

Борислав Младенов
Снимка: startphoto.bg
Борислав Младенов и неговият клубен тим Виена Баскет се наложиха над състава на Трайскирхен Лайънс със 105:96 като домакини в двубой от деветия кръг на австрийското баскетболно първенство за мъже. С успеха отборът от столицата прекъсна негативната си серия и постигна четвърта победа от началото на сезона, заемайки седма позиция във временното класиране.

Българският национал беше най-полезен за победата на домакините и се отличи с „дабъл-дабъл“ от 25 точки и 11 борби, а добави и 8 асистенции за почти пълни 40 минути на терена. От съотборниците му Рашид Махалбашич допринесе с 24 пункта, 9 овладени под двата ринга топки и 3 завършващи подавания.

Виена Баскет изоставаше с 52:53 на почивката, а след 30 минути игра резултатът бе равен - 77:77. След по-силна послеедна четвърт, в която реализираха 28 срещу 19 точки за противника, домакините надделяха.

За Младенов и съотборниците му сега предстои гостуване на Санкт Пьолтен в следващия кръг на австрийския шампионат на 16 ноември.

#Борислав Младенов  #Виена Баскет

