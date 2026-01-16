Дамир Микец и Мирослава Минчева спечелиха на пистолет на турнира Гран при по спортна стрелба в София

Стрелец №1 на България за 2025 година триумфира във финала на 10 метра пистолет при жените.
Олимпийският шампион от Париж 2024 Дамир Микец от Сърбия спечели финала на пистолет при мъжете на международния турнир по спортна стрелба с пневматично оръжие Гран При София 2026 в зала “Арена 8888”.
Втори и сребърно отличие за Лазос Константинос (Гърция), бронзът спечели Димитър Събев (България).
Във финала на 10 метра пистолет при жените първа е стрелец №1 на България за 2025 година Мирослава Минчева, следвана от съотборничката си в Светкавица (Търговище) Антоанета Костадинова, а призовата тройка допълни гъркинята Елени Алексопулу.
Призьорите бяха наградени от председателя на Българския стрелкови съюз и президент на БОК Весела Лечева.
По-рано се проведоха и състезанията на пистолет от Държавното първенство, в което при жените спечели Адиел Илиева с 575 точки, втора е Мирослава Минчева с 572, а трета - Антоанета Костадинова с 565 точки.
При мъжете шампион стана Самуил Донков с 572 точки, следван от Христо Ненов (571) и Кирил Киров (569).