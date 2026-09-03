Дани Олмо: Не разбирам позицията на Атлетико

Полузащитникът на Барселона Даниел Олмо коментира нежеланието на Атлетико да продаде нападателя Хулиан Алварес на каталунския клуб.

„Не разбирам позицията на Атлетико. Всички имаме мечти. Хулиан го заяви ясно. Той се бори за мечтите си, няма съмнение в това. Но в крайна сметка има външни обстоятелства, които не можем да контролираме, и в този смисъл няма нужда да казваме нищо друго“, цитира ESPN думите на Олмо.

Алварес е искал да премине в Барселона, но Атлетико е отказал да продаде играча на каталунския клуб.

Миналия сезон Алварес изигра 49 мача за Атлетико във всички състезания, отбелязвайки 20 гола и давайки 9 асистенции.