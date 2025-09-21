БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира...
Чете се за: 14:32 мин.
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

Даниел Александров не успя да преодолее репешажите

Спорт
Българинът загуби с 1:4 от германеца Ханес Вагнер

тежки поражения българите световното първенство борба самоков
Даниел Александров не успя да преодолее репешажите на световното първенство в Загреб (Хърватия).

Българинът загуби с 1:4 от германеца Ханес Вагнер, пети на Евро 2025, в категория до 87 килограма на класическия стил.

Преди това Александров записа победа и загуба от олимпийския вицешампион Алиреза Мохамадипиани (Иран), който стигна до финала.

Така България приключи първенството със сребро на Юлияна Янева и петото място на Биляна Дудова (62 кг) и Ахмед Магамаев (97 кг) в свободния стил.

