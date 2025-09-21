Рилски спортист отпадна от квалификациите на Шампионска лига. В първия си мач от турнира тимът загуби от Калев/Крамо с 84:93 (19:27, 15:18, 26:25, 24:23) в четвъртфинален мач.

Първите три нападения на шампиона на Естония завършиха с успешна стрелба “зад арката”. Между първите два коша Джейлън Томас откри сметката за домакините. Юношата на самоковци Мирослав Васов отбеляза три тройки за тима си, но това не попречи на гостите да водят със 7 точки, преди първото прекъсване на Любомир Киров. В игра за шампиона на България се завърна Деян Карамфилов, който пропусна мачовете от предсезонната подготовка заради контузия. Баскетболистите в синьо продължиха да бележат и след първите 10 минути игра в зала “Арена СамЕлион” имаха преднина от 8 точи.

Вторият период започна с поднасяне на Алан Арнет и кошове от наказателната линия на Камау Стоукс. Успешната стрелба на естонците обаче продължи и в средата на частта те вече имаха двуцифрен аванс след тройка от нула градуса на Танел Курбас. На почивката възпитаниците на Индрек Рейнбок водеха с 11 пункта при резултат 45:34.

След паузата гостите продължиха с отличната си игра в преден план. Серия от 8 поредни точки им осигури най-голямата преднина в срещата от 17 точки и до голяма степен реши развоя на мача.

Преди заключителните 10 минути от мача, играчите в бяло изоставаха с 10 точки. В средата на частта самоковци изоставаха с 4, след серия от пет поредни точки, дело на Алан Арнет и Камау Стоукс. Тогава последва нов устрем в играта на естонците, които успокоиха страстите в залата с тройка на Севери Каукиайнен. Това им помогна да доиграят срещата спокойно и да се поздравят с успеха.

Най-резултатен бе Камау Стоукс с 22 точки. За победителите Каукиайнен Каукиайнен реализира 20.

Това бе третият двубой между двата отбора. Те се срещнаха и през миналия сезон в груповата фаза на ФИБА Къп. Тогава естонците спечелиха гостуването си в зала “Арена Самоков” с 87:61, преди да се поздравят и с домакински успех с 88:76.

Загубата означава, че Рилски спортист отново ще играе в груповата фаза на ФИБА Къп, където е в група “А” с отборите на испанският Мурсия, полският Старт Любин и победителят от срещата между Кенгуруус Мехелен и КК Босна.

През миналия сезон Рилецо преодоля първия кръг на квалификациите в Шампионска лига, като се наложи над финландския Нокия със 71:64. Във втория кръг самоковци отпаднаха от португалския Бенфика с 88:89.

В следващия кръг Калев/Крамо ще срещне победителя от срещата между Левице и АЕК Ларнака.