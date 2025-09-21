БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира...
Чете се за: 14:32 мин.
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Рилски спортист отпадна от квалификациите на Шампионска лига

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:22 мин.
Спорт
Запази

Шампионът на България ще играе в груповата фаза на ФИБА Къп.

Рилски спортист
Снимка: Рилски спортист
Слушай новината

Рилски спортист отпадна от квалификациите на Шампионска лига. В първия си мач от турнира тимът загуби от Калев/Крамо с 84:93 (19:27, 15:18, 26:25, 24:23) в четвъртфинален мач.

Първите три нападения на шампиона на Естония завършиха с успешна стрелба “зад арката”. Между първите два коша Джейлън Томас откри сметката за домакините. Юношата на самоковци Мирослав Васов отбеляза три тройки за тима си, но това не попречи на гостите да водят със 7 точки, преди първото прекъсване на Любомир Киров. В игра за шампиона на България се завърна Деян Карамфилов, който пропусна мачовете от предсезонната подготовка заради контузия. Баскетболистите в синьо продължиха да бележат и след първите 10 минути игра в зала “Арена СамЕлион” имаха преднина от 8 точи.

Вторият период започна с поднасяне на Алан Арнет и кошове от наказателната линия на Камау Стоукс. Успешната стрелба на естонците обаче продължи и в средата на частта те вече имаха двуцифрен аванс след тройка от нула градуса на Танел Курбас. На почивката възпитаниците на Индрек Рейнбок водеха с 11 пункта при резултат 45:34.

След паузата гостите продължиха с отличната си игра в преден план. Серия от 8 поредни точки им осигури най-голямата преднина в срещата от 17 точки и до голяма степен реши развоя на мача.

Преди заключителните 10 минути от мача, играчите в бяло изоставаха с 10 точки. В средата на частта самоковци изоставаха с 4, след серия от пет поредни точки, дело на Алан Арнет и Камау Стоукс. Тогава последва нов устрем в играта на естонците, които успокоиха страстите в залата с тройка на Севери Каукиайнен. Това им помогна да доиграят срещата спокойно и да се поздравят с успеха.

Най-резултатен бе Камау Стоукс с 22 точки. За победителите Каукиайнен Каукиайнен реализира 20.

Това бе третият двубой между двата отбора. Те се срещнаха и през миналия сезон в груповата фаза на ФИБА Къп. Тогава естонците спечелиха гостуването си в зала “Арена Самоков” с 87:61, преди да се поздравят и с домакински успех с 88:76.

Загубата означава, че Рилски спортист отново ще играе в груповата фаза на ФИБА Къп, където е в група “А” с отборите на испанският Мурсия, полският Старт Любин и победителят от срещата между Кенгуруус Мехелен и КК Босна.

През миналия сезон Рилецо преодоля първия кръг на квалификациите в Шампионска лига, като се наложи над финландския Нокия със 71:64. Във втория кръг самоковци отпаднаха от португалския Бенфика с 88:89.

В следващия кръг Калев/Крамо ще срещне победителя от срещата между Левице и АЕК Ларнака.

Свързани статии:

Любомир Киров: Срещу Калев/Крамо показахме характер, който ще ни трябва занапред
Любомир Киров: Срещу Калев/Крамо показахме характер, който ще ни трябва занапред
Старши треньорът на Рилски спортист отличи играта на възпитаниците...
Чете се за: 02:02 мин.
#ФИБА Шампионска лига 2025/26 #БК Рилски Спортист

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
2
Гледайте: Световното първенство по лека атлетика в Токио
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
3
Мъж скочи от Аспаруховия мост във Варна
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
4
Гледайте: Финалите на световното първенство по борба в Загреб по БНТ 3
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1 тази вечер от 20:30 ч.
5
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто" по БНТ 1...
Пожарът край Плевен е локализиран, правят се замервания на въздуха
6
Пожарът край Плевен е локализиран, правят се замервания на въздуха

Най-четени

С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
1
С 218 км/ч в града: Шофьор загина при тежка катастрофа в София...
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава всяко училище
2
Учебен или неучебен ще бъде 17 септември за учениците - ще решава...
Почина отец Иван от Нови хан
3
Почина отец Иван от Нови хан
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от реанимация
4
4-годишният Мартин, премазан от АТВ в Слънчев бряг, е изведен от...
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
5
Задържаха син на висш прокурор с 50 кг марихуана
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти
6
Собствен зъб в окото връща зрението на пациенти

Още от: Баскетбол

Любомир Киров: Срещу Калев/Крамо показахме характер, който ще ни трябва занапред
Любомир Киров: Срещу Калев/Крамо показахме характер, който ще ни трябва занапред
Локомотив Пловдив без проблеми срещу Левски в София Локомотив Пловдив без проблеми срещу Левски в София
Чете се за: 01:25 мин.
Монтана 2003 с второ място на турнир в Серес Монтана 2003 с второ място на турнир в Серес
Чете се за: 00:42 мин.
Баскетболният Миньор 2015 допусна обрат срещу сърби Баскетболният Миньор 2015 допусна обрат срещу сърби
Чете се за: 01:37 мин.
Само три отбора ще вземат участие в сезон 2025/26 в НБЛ за жени Само три отбора ще вземат участие в сезон 2025/26 в НБЛ за жени
Чете се за: 03:10 мин.
Черно море Тича спечели приятелския турнир Черноморски игри Черно море Тича спечели приятелския турнир Черноморски игри
Чете се за: 00:57 мин.

Водещи новини

Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити, средствата са декларирани публично
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира с кредити,...
Чете се за: 14:32 мин.
У нас
Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите Според Евростат България е с най-висок ръст на увеличението на заплатите
Чете се за: 03:57 мин.
У нас
Израелски удар с дрон взе 5 жертви в Южен Ливан. Израелски удар с дрон взе 5 жертви в Южен Ливан.
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници Над 300 000 души не достигат на пазара на труда, внасяме все повече чуждестранни работници
Чете се за: 06:47 мин.
У нас
Най-важната задача за НС е приемането на бюджета, заяви Наталия...
Чете се за: 02:27 мин.
У нас
Двама души загинаха при тежка катастрофа в София (СНИМКИ)
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Над 100 000 души изпращат Чарли Кърк в последния му път
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Морски треви срещу климатични промени
Чете се за: 03:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ