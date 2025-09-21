Любомир Киров: Срещу Калев/Крамо показахме характер, който ще ни трябва занапред

Старши треньорът на Рилски спортист Любомир Киров смята, че отборът може да надгради на представянето си в Шампионска лига, въпреки че отпадна от турнира.

Шампионът на България отстъпи на Калев/Крамо с 84:93 в четвъртфинален мач от квалификациите на турнира.

"Започнахме лошо мача. Те отбелязаха доста трудни пет тройки през първата част. Оттам стана разлика. Показахме характер и се върнахме. В края не ни достигнаха три ситуации, в които играчите не реагираха както трябва, на ситуации, които сме гледали. Отборът на Калев/Крамо е много опитен и наказва всяка грешка. Второто полувреме го печелим. Имахме нашия момент. Баскетболът е игра на серии. Не съм доволен, но показахме характер. Това е важно, защото ще ни трябва занапред", сподели той след срещата.

За самоковци предстои сблъсъка за Суперкупата на България срещу Черно море Тича.

"Надявам се тази загуба да не ни се отрази, защото в неделя имаме много важен мач за Суперупата срещу много силен отбор на Черно море. Казах им да забравят този мач и да гледаме напред. Имаме много потенциал. Няма да ни бъде лесно, особено в Европа", допълни наставникът.

Капитанът на отбора Чавдар Костов пропусна срещата и ще отсъства още месец и половина заради счупване в ръката.

"Чавдар Костов е един от най-добрите български баскетболисти много години. Опитът, който има, физиката и стрелба ни липсваха. Трябва да се адаптираме, защото него няма да го има още месец и половина", завърши самоковецът.