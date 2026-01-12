Спартак Плевен върна в родината му Павлин Иванов

Спартак Плевен привлече баскетболния национал Павлин Иванов. Един от най-добрите български стрелци ще подсили редиците на Спартак до края на сезона.

"Павлин Иванов - ключова фигура и лидер на националния отбор на България е в Плевен. Приветстваме с "Добре дошъл в Балканстрой!" Павлин и оставаме с очакванията за множество успешни игри. На добър час с екипа на БК Спартак Плевен! Подкрепата е пълна", написаха от лагера на плевенчани в официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Иванов започна сезона в тайванския Ню Тайпе. Той обаче спря да намира място в състава на азиатския отбор още в края на ноември, когато изигра и последния си мач, а по-рано през деня стана ясно, че двете страни се разделят. Иванов финишира със скромните за своите възможности 9.0 точки, 5.7 борби и 1.7 асистенции за 3 срещи в местния шампионат.

Преди това 32-годишният Иванов беше част от съставите на Ямбол, Лукойл Академик, Левски Лукойл, Берое Стара Загора, Рилски спортист и Балкан.

Кариерата на 195-сантиметровия стрелец в чужбина включва италианските Бенетон Тревизо и Тревильо, черногорския Будучност, румънския Сибиу и испанския Менорка.