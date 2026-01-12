БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с...
Чете се за: 03:30 мин.
Еврото отблизо: Любопитни факти за валутата на 21 държави
Чете се за: 06:02 мин.
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне...
Чете се за: 04:42 мин.
Как да разпознаем фалшивото евро?
Чете се за: 03:10 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Спартак Плевен върна в родината му Павлин Иванов

Вяра Илиева от Вяра Илиева
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

Националът се раздели с отбора на Ню Тайпе и се завръща у дома.

Павлин Иванов
Снимка: FIBA
Слушай новината

Спартак Плевен привлече баскетболния национал Павлин Иванов. Един от най-добрите български стрелци ще подсили редиците на Спартак до края на сезона.

"Павлин Иванов - ключова фигура и лидер на националния отбор на България е в Плевен. Приветстваме с "Добре дошъл в Балканстрой!" Павлин и оставаме с очакванията за множество успешни игри. На добър час с екипа на БК Спартак Плевен! Подкрепата е пълна", написаха от лагера на плевенчани в официалния си профил в социалната платформа Фейсбук.

Иванов започна сезона в тайванския Ню Тайпе. Той обаче спря да намира място в състава на азиатския отбор още в края на ноември, когато изигра и последния си мач, а по-рано през деня стана ясно, че двете страни се разделят. Иванов финишира със скромните за своите възможности 9.0 точки, 5.7 борби и 1.7 асистенции за 3 срещи в местния шампионат.

Преди това 32-годишният Иванов беше част от съставите на Ямбол, Лукойл Академик, Левски Лукойл, Берое Стара Загора, Рилски спортист и Балкан.

Кариерата на 195-сантиметровия стрелец в чужбина включва италианските Бенетон Тревизо и Тревильо, черногорския Будучност, румънския Сибиу и испанския Менорка.

Свързани статии:

Павлин Иванов приключи с тайванския Ню Тайпе
Павлин Иванов приключи с тайванския Ню Тайпе
Баскетболният национал сложи край на своето азиатско...
Чете се за: 02:17 мин.
#БК Спартак Плевен #Павлин Иванов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на свобода и отново получава помощи
2
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места останаха без ток при минусови температури
3
Зимни неволи в Северозападна България: Десетки населени места...
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
4
Спасителна акция: Скиор загина на място в Пирин
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн обучение от 14 януари
5
РЗИ – Варна предлага обявяване на грипна епидемия и онлайн...
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не допуска превенция, а насърчава посегателствата
6
Българският посланик в Скопие след нападението: Безнаказаността не...

Най-четени

Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във Финландия след спрени полети заради студа
1
Живакът падна до -37°: Хиляди туристи са блокирани във...
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
2
В “Пирогов” се борят за живота на 200-килограмов пациент
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
3
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
5
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Български баскетбол

Отборът на Жалгирис пристига у нас за участие в ЕМБЛ, чийто домакин е БК БУБА Баскетбол
Отборът на Жалгирис пристига у нас за участие в ЕМБЛ, чийто домакин е БК БУБА Баскетбол
Павлин Иванов приключи с тайванския Ню Тайпе Павлин Иванов приключи с тайванския Ню Тайпе
Чете се за: 02:17 мин.
Йордан Янков вече не е треньор на Академик Йордан Янков вече не е треньор на Академик
Чете се за: 01:37 мин.
Силно представяне за Константин Костадинов с екипа на Андора срещу Реал Мадрид (ВИДЕО) Силно представяне за Константин Костадинов с екипа на Андора срещу Реал Мадрид (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.
Малко игрово време за Везенков и разгром за Олимпиакос в Гърция Малко игрово време за Везенков и разгром за Олимпиакос в Гърция
Чете се за: 02:20 мин.
Берое надигна глава срещу Спартак Плевен Берое надигна глава срещу Спартак Плевен
Чете се за: 03:45 мин.

Водещи новини

Във Варна обявиха грипна епидемия
Във Варна обявиха грипна епидемия
Чете се за: 02:05 мин.
У нас
За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените За 12 дни данъчните са засекли 28 нарушения, свързани с увеличението на цените
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен Росен Желязков върна на президента мандата за съставяне на правителство неизпълнен
Чете се за: 04:42 мин.
У нас
Бойко Борисов направи заявка за следващо управление Бойко Борисов направи заявка за следващо управление
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
20-годишен студент създаде дигитална карта разкрива препятствията...
Чете се за: 04:50 мин.
У нас
Все повече доброволци помагат на животните на улицата
Чете се за: 03:00 мин.
У нас
"Дейли Мейл": Българка, източила 54 млн. паунда, е на...
Чете се за: 01:55 мин.
По света
В Русенско учениците се връщат в класните стаи
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ