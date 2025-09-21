БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Росен Желязков пред БНТ: Хотелът с водопада се финансира...
Чете се за: 14:32 мин.
Великобритания, Австралия и Канада признаха Палестина...
Чете се за: 00:50 мин.
Гледайте премиера Росен Желязков в "Интервюто"...
Чете се за: 00:17 мин.

Израелски удар с дрон взе 5 жертви в Южен Ливан

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Ликвидиран е чен на Хизбула, но е уцелена и кола с три деца, съобщи Тел Авив

дрон - Израел - Газа
Снимка: БТА, архив
Израелски удар с дрон взе пет жертви в Южен Ливан.

Тел Авив съобщи, че при удара е убит член на Хизбула, но призна, че има косвени жертви, три от които - деца.

Израелската армия се извини в официално становище за инцидента, при който е ударена цивилна семейна кола. По данни на председателя на ливанския парламент убитите са имали американско гражданство.

Тел Авив атакува цели на терористичната групировка Хизбула в Южен Ливан. От ислямистката групировка също отвръщат с въздушни удари в солидарност с палестинската кауза.

#Ливан #Израел #дрон #загинали

