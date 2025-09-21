Израелски удар с дрон взе 5 жертви в Южен Ливан

Израелски удар с дрон взе пет жертви в Южен Ливан.

Тел Авив съобщи, че при удара е убит член на Хизбула, но призна, че има косвени жертви, три от които - деца.

Израелската армия се извини в официално становище за инцидента, при който е ударена цивилна семейна кола. По данни на председателя на ливанския парламент убитите са имали американско гражданство.

Тел Авив атакува цели на терористичната групировка Хизбула в Южен Ливан. От ислямистката групировка също отвръщат с въздушни удари в солидарност с палестинската кауза.