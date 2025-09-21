Израелски удар с дрон взе 5 жертви в Южен Ливан

Ликвидиран е чен на Хизбула, но е уцелена и кола с три деца, съобщи Тел Авив
Израелски удар с дрон взе пет жертви в Южен Ливан.
Тел Авив съобщи, че при удара е убит член на Хизбула, но призна, че има косвени жертви, три от които - деца.
Израелската армия се извини в официално становище за инцидента, при който е ударена цивилна семейна кола. По данни на председателя на ливанския парламент убитите са имали американско гражданство.
Тел Авив атакува цели на терористичната групировка Хизбула в Южен Ливан. От ислямистката групировка също отвръщат с въздушни удари в солидарност с палестинската кауза.