ЗАПАЗЕНИ

Израел разположи трета дивизия, за да разшири офанзивата в град Газа

от БНТ , Източник: БТА

Чете се за: 01:47 мин.
По света


Според палестински медии най-малко 75 души са убити през последните 24 часа

Израел - танкове - Газа
Снимка: БТА


Израел разшири сухопътната си офанзива в град Газа, като започна настъпление с трета дивизия в най-големия град в палестинския анклав, предаде ДПА, позовавайки се на израелската армия.

В операцията по-рано бяха включени две дивизии. Едно такова военно подразделение обикновено се състои от 10 000 до 15 000 войници.

В изявление на израелската армия се посочва, че през последните дни войниците са атакували "десетки терористични цели", за да позволят на сухопътните сили да напреднат още. Войските ще "продължат да действат в ивицата Газа толкова дълго, колкото е необходимо, за да защитят гражданите на Израел", се посочва още в изявлението.

Според израелското правителство, отдавна планираната сухопътна офанзива, започнала в началото на тази седмица, има за цел да изкорени ислямистките бойци, укрили се в главния град на анклава, и да освободи останалите заложници.

Палестинската новинарска агенция УАФА съобщи, че най-малко 75 палестинци са били убити при израелски удари през последните 24 часа.

Израел води война срещу палестинската въоръжена групировка Хамас от близо две години, след безпрецедентната атака на бойци на групировката срещу Израел на 7 октомври 2023 г., при която бяха убити около 1200 души, а 250 бяха взети за заложници и отведени в Газа.

#обсада #Израел срещу Хамас #Газа #офанзива



