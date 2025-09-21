БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Без победител между Арсенал и Ман Сити

По-близо до успеха на стадион "Емиратс" обаче бяха гостите от Манчестър.

Арсенал и Манчестър Сити приключиха при 1:1 последната среща от петия кръг на Висшата лига на Англия. Резултатът облагодетелства най-много тима на Ливърпул, който вече води с пет точки на върха в класирането.

По-близо до успеха на стадион "Емиратс" обаче бяха гостите от Манчестър, които поведоха още в деветата минута и имаха преднина до добавеното време в края.

"Гражданите" откриха при първата опасна атака за който и да е от двата отбора. Грешка на домакините в средата на терена позволи на футболистите на Пеп Гуардиола да организират контраатака трима срещу двама, която Ерлинг Холанд нямаше проблем да завърши с гол.

До почивката и двата отбора не създадоха нищо друго запомнящо се, но Арсенал показа по-офанзивно лице след почивката. Смените, които направи мениджърът Микел Артета с включването в игра на Букайо Сака, Еберечи Езе и Габриел Мартинели, дадоха резултат и в 92-рата минута Езе изведе Мартинели, който с прехвърлящ удар вкара за крайното 1:1.

В класирането Арсенал разделя втората позиция с Тотнъм и Борнемут с по 10 точки, докато Манчестър Сити е девети със 7 точки, колкото имат още Евертън, Манчестър Юнайтед и Лийдс.

