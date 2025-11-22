БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Валенсия прекъсна серията от 7 мача без победа в Ла Лига

Чете се за: 00:45 мин.
Спорт
В герой се превърна резервата Уго Дуро.

Валенсия - Леванте, Уго Дуро
Снимка: БГНЕС
С гол на резервата Уго Дуро отборът на Валенсия победи Леванте с 1:0 в градското дерби на "Местая" от 13-ия кръг на испанското футболно първенство.

С успеха "прилепите" прекъснаха серия от седем мача без победа в Ла Лига и се изкачиха на 15-ото място с 13 точки.

Леванте претърпя трета поредна шампионатна загуба и е на предпоследното 19-о място с 9 точки.

Нападателят Уго Дуро влезе в игра в началото на второто полувреме и се превърна в героя на дербито, отбелязвайки победния гол за Валенсия с великолепен ножичен удар в 79-ата минута след центриране от Хосе Гая.

