На Богоявление в Калофер – хвърлиха кръста в река...
Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума

Чете се за: 02:32 мин.
Спорт
23-годишният Мунтяну подписа личния си договор за срок до 2028/29 с опция за удължаване за още една година.

Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума
Американският клуб Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну от ЧФР Клуж за 10 милиона долара, което е рекордна сума за изходящ трансфер за отбора, който се състезава в МЛС (Мейджър-лигата на Северна Америка по футбол).

23-годишният Мунтяну подписа личния си договор за срок до 2028/29 с опция за удължаване за още една година. Той заема място в списъка с футболисти извън ограниченията за таван на заплатите заедно с друго ново попълнение – нападателят Тай Барибо, привлечен миналия месец от Филаделфия Юниън.

"Луис е динамичен, млад нападател, чиито способности да завършва атаките и да разнообразява играта в атака го правят отлично допълнение към настоящата ни атакуваща група“, каза д-р Еркут Согут, управляващ директор на футболните операции на Вашингтон.

„Неговото движение без топката, неуморното му темпо и способността му да създава пространство и инстинктивното завършване в последната третина добавят ново измерение към нашата атака. Очакваме от него много голове“, допълни началникът на тима от американската столица.

Мунтяну отбеляза 53 гола и направи 20 асистенции в 149 професионални мача с ЧФР Клуж и румънския Фарул Констанца. Той спечели „Златната обувка“ на Суперлига Румъния и влезе в отбора на сезона на лигата през 2024/25.

„Изключително съм развълнуван да се присъединя към Ди Си Юнайтед. Вашингтон е невероятен град и този ход означава много за мен. МЛС е ново и амбициозно предизвикателство и съм напълно ангажиран да дам всичко от себе си, за да помогна на този клуб да успее през следващия сезон“, коментира румънският футболист.

Мунтяну и Барибо, вкарал 16 гола миналата година, трябва да променят атаката на отбора от американската столица, който беше най-слабо резултатен през миналата година само с 30 попадения в противниковите врати.

Новото първенство на МЛС за тях започва на 21 февруари с домакинство на Филаделфия.

