Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну за рекордна сума

Американският клуб Вашингтон ДС Юнайтед привлече румънския нападател Луис Мунтяну от ЧФР Клуж за 10 милиона долара, което е рекордна сума за изходящ трансфер за отбора, който се състезава в МЛС (Мейджър-лигата на Северна Америка по футбол).

23-годишният Мунтяну подписа личния си договор за срок до 2028/29 с опция за удължаване за още една година. Той заема място в списъка с футболисти извън ограниченията за таван на заплатите заедно с друго ново попълнение – нападателят Тай Барибо, привлечен миналия месец от Филаделфия Юниън.

"Луис е динамичен, млад нападател, чиито способности да завършва атаките и да разнообразява играта в атака го правят отлично допълнение към настоящата ни атакуваща група“, каза д-р Еркут Согут, управляващ директор на футболните операции на Вашингтон.

„Неговото движение без топката, неуморното му темпо и способността му да създава пространство и инстинктивното завършване в последната третина добавят ново измерение към нашата атака. Очакваме от него много голове“, допълни началникът на тима от американската столица.

Мунтяну отбеляза 53 гола и направи 20 асистенции в 149 професионални мача с ЧФР Клуж и румънския Фарул Констанца. Той спечели „Златната обувка“ на Суперлига Румъния и влезе в отбора на сезона на лигата през 2024/25.

„Изключително съм развълнуван да се присъединя към Ди Си Юнайтед. Вашингтон е невероятен град и този ход означава много за мен. МЛС е ново и амбициозно предизвикателство и съм напълно ангажиран да дам всичко от себе си, за да помогна на този клуб да успее през следващия сезон“, коментира румънският футболист.

Мунтяну и Барибо, вкарал 16 гола миналата година, трябва да променят атаката на отбора от американската столица, който беше най-слабо резултатен през миналата година само с 30 попадения в противниковите врати.

Новото първенство на МЛС за тях започва на 21 февруари с домакинство на Филаделфия.