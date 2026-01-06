БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
На Богоявление в Калофер
Галатасарай се класира за финала на Суперкупата на Турция след победа над Трабзонспор

Шампионите ще се изправят срещу победителя от мача Фенербахче - Самсунспор на финала, който ще се играе в събота, 10 януари на Олимпийския стадион „Ататюрк“.

Снимка: БТА
Шампионът на Турция Галатасарай победи Трабзонспор с 4:1 в полуфинала за Суперкупата на страната с голове на Баръш Алпер Йълмаз, Ерен Елмалъ, Юнус Акгюн и Мауро Икарди, осигурявайки си място в мача за трофея. Единственото попадение за Трабзонспор бе дело на Фелипе Аугусто.

Галатасарай и Трабзонспор се изправиха един срещу друг на стадион „Газиантеп Метрополитън“, но „жълто-червените“ решиха изхода от срещата още до почивката.

Галатасарай поведе с гол, отбелязан от Баръш Алпер Йълмаз в 38-ата минута, а след това направи резултата 2:0 с точното изпълнение на защитника Ерен Елмали в 45+3-ата минута.

Галатасарай имаше предимство и в играта на терена, така че двата гола преднина бяха най-норчалното нещо, когато отидоха в съблекалнята.

Въпреки че Аугусто намали разликата с гол в 55-ата минута, Юнус Акгюн реализира в 63-ата минута, за да направи резултата 3:1. Икарди отбеляза победния гол в 81-ата минута, с което запечата победата на Галатасарай с 4:1 над Трабзонспор.

С този резултат Галатасарай си осигури място на финала за Суперкупата. Там шампионите ще се изправят срещу победителя от мача Фенербахче - Самсунспор на финала, който ще се играе в събота, 10 януари на Олимпийския стадион „Ататюрк“.

