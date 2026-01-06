БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Лиъм Росиниър е новият мениджър на Челси

Лондончани намериха заместник на Енцо Мареска.

Лиъм Росиниър
Снимка: БТА
Доскорошният старши треньорът на френския Страсбург - Лиъм Росиниър е новият мениджър на Челси след освобождаването на Енцо Мареска.

Това потвърди самият наставник по време на пресконференция.

„Беше ми позволено да говоря с един от най-големите клубове в света. Беше чест да ме свързват с клуб като Челси и сега изглежда, че ще бъда новият му мениджър. Не съм подписал още, но съм постигнал устно съгласие с Челси. Всичко е договорено и най-вероятно ще се случи в следващите няколко часа. Тук съм, защото сметнах за правилно да отговоря на въпросите ви лично“, каза 41-годишният англичанин по време на прощалната си пресконференция със Страсбург.

Росиниър е подписал договор с лондончани до 2032 година.

"Изключително горд съм да бъда назначен като старши треньор на Челси. Това е клуб с отличаващ се характер и горда история с много спечелени трофеи. Работата ми е да запазя тази идентичност и да създам отбор, който да показва тези качества във всеки мач, докато продължаваме да печелим титли. Да ми бъде доверена тази позиция означава много за мен и искам да благодаря на всички, въвлечени в това, за възможността и доверието. Ще дам всичко от себе си, за да донеса успехите, които заслужава този клуб", каза Росиниър след назначаването си.

Росиниър се очаква да поеме Челси навреме за двубоя срещу Чарлтън за ФА Къп в събота. Калъм Макфарлън, който водеше тима при равенството 1:1 срещу Манчестър Сити, ще бъде начело и в лондонското дерби срещу Фулъм в сряда.

Като футболист Росиниър е носил фланелката на Бристъл Сити, Фулъм, Рединг, Хъл Сити и Брайтън.

След като прекрати кариерата си като играч той застана начело на Хъл Сити и почти достигна до плейофите в Чемпиъншип през 2024-а. През лятото на същата година той премина във френския Страсбург, който е собственост на същия консорциум, който притежава и Челси. Със Страсбург той завърши на 7-ата позиция в Лига 1, класирайки елзасци за Лигата на конференциите.

