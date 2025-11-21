БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Висшата лига отхвърли предложението за таван на заплатите

На днешната среща 20-те клуба от Премиършип обсъдиха три основни предложения

евертън обърна кристъл палас висшата лига
Снимка: БТА
Слушай новината

Клубовете от Висшата лига гласуваха против въвеждането на таван на заплатите, като вместо това от следващия сезон ще бъде въведена нова система за съотношение на разходите за отбора (SCR), която ще замени Правилата за печалба и устойчивост (PSR).

На днешната среща 20-те клуба от Премиършип обсъдиха три основни предложения: SCR, системата за устойчивост (SSR) и т.нар. „закотвяне отгоре-надолу“ (TBA), което можеше да въведе таван на заплатите.

SCR беше приета с минимално мнозинство – 14 от 20 клуба гласуваха „за“, което беше точно необходимият брой за одобрение. Правилата за TBA обаче не получиха достатъчно подкрепа: само седем клуба се обявиха за, 12 гласуваха против, а един се въздържа. Ако бяха приети, TBA щеше да ограничи разходите на отборите до пет пъти сумата, която последният в класирането клуб получава от телевизионни права и награди, и реално да въведе таван на заплатите.

Преди гласуването Асоциацията на професионалните футболисти (PFA) и големи агенции предупреждаваха, че ще предприемат съдебни действия при въвеждане на закотвяването, тъй като то би представлявало непряко ограничение върху заплатите на играчите.

Подобен казус имаше през 2021 г., когато PFA успя да спре Английската футболна лига да въведе таван на заплатите в Лига 1 и Втора Лига след съдебно оспорване. Играчите и техните агенти отново заявиха, че всяка система, включваща таван на заплатите, ще бъде оспорена в съда.

