Барселона ще разчита на двете си звезди при завръщането на "Камп Ноу"

Офанзивните футболисти на Барселона - Ламин Ямал и Рафиня, ще се завърнат в игра в първия мач на реконструирания стадион „Камп Ноу“, а нападателят Маркъс Рашфорд най-вероятно ще го пропусне, предаде агенция Ройтерс.

Старши треньорът на каталунския клуб Ханзи Флик каза, че ще вземе късно решение за това дали Рашфорд да играе в домакинството на Атлетик Билбао в събота. От друга страна завръщането на Рафиня ще бъде от полза за атакуващата линия на отбора.

„Маркъс има треска, не тренира вчера и днес. Има съмнения дали ще се завърне утре. Добрите новини са, че Рафиня се върна. Ценя много това, което дава на състава. Ще видим утре дали ще играе 10, 15, или 20 минути, но е отново с нас и е голяма крачка за него дори да бъде на резервната скамейка“, каза наставникът на тима.

Флик също потвърди, че Ламин Ямал се чувства добре, въпреки проблеми в областта на слабините. Германецът описа избора на 18-годишната звезда да пропусне мачовете с Испания от квалификациите за Световното първенство като „добро решение“.

Барселона е на второ място в испанската Ла Лига с 28 точки, на три зад лидера Реал Мадрид, след 12 изиграни кръга.