БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Барселона ще разчита на двете си звезди при завръщането на "Камп Ноу"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:00 мин.
Спорт
Запази

Маркъс Рашфорд най-вероятно ще е извън състава.

Барселона - Ламин Ямал, Рафиня
Снимка: БТА
Слушай новината

Офанзивните футболисти на Барселона - Ламин Ямал и Рафиня, ще се завърнат в игра в първия мач на реконструирания стадион „Камп Ноу“, а нападателят Маркъс Рашфорд най-вероятно ще го пропусне, предаде агенция Ройтерс.

Старши треньорът на каталунския клуб Ханзи Флик каза, че ще вземе късно решение за това дали Рашфорд да играе в домакинството на Атлетик Билбао в събота. От друга страна завръщането на Рафиня ще бъде от полза за атакуващата линия на отбора.

„Маркъс има треска, не тренира вчера и днес. Има съмнения дали ще се завърне утре. Добрите новини са, че Рафиня се върна. Ценя много това, което дава на състава. Ще видим утре дали ще играе 10, 15, или 20 минути, но е отново с нас и е голяма крачка за него дори да бъде на резервната скамейка“, каза наставникът на тима.

Флик също потвърди, че Ламин Ямал се чувства добре, въпреки проблеми в областта на слабините. Германецът описа избора на 18-годишната звезда да пропусне мачовете с Испания от квалификациите за Световното първенство като „добро решение“.

Барселона е на второ място в испанската Ла Лига с 28 точки, на три зад лидера Реал Мадрид, след 12 изиграни кръга.

„Предпочитаме да играем на „Камп Ноу“. Когато на тренировката се качихме по стълбите и стигнахме до игрището, чувството беше невероятно. Това може да ни даде голям тласък в този мач, защото феновете знаят какво му трябва на този отбор в подобни моменти“, добави германският специалист.

#"Камп Ноу" #Ламин Ямал #Рафиня #ФК Барселона #Маркъс Рашфорд

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
1
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското семейство
2
Празнуваме Въведение Богородично – Денят на християнското...
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия обяви превземането на Купянск
3
Зеленски е готов да работи по американския план за мир, а Русия...
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
4
Протест срещу поскъпването на паркирането в София
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
5
Какъв е рейтингът на висшите училища в страната?
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
6
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна

Най-четени

Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на ДОО за 2026 г.
1
Коледни добавки за пенсионерите? Социалната комисия прие бюджета на...
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги Семерджиев, определи Софийският районен съд
2
5 години затвор за Симона Радева за укривателство на Георги...
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното автомобил на АМ "Тракия"
3
Десетки граждани са сигнализирали за движещия се в насрещното...
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ "Тракия"?
4
Каква е причината за жестоката катастрофа с 3 жертви на АМ...
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на детето ми - получил е 48 000 лева
5
Бащата на Сияна: Адвокат Нотев не защитава безплатно убиеца на...
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
6
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни

Още от: Европейски футбол

Висшата лига обяви графика за сезон 2026/27
Висшата лига обяви графика за сезон 2026/27
Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории Гледайте поредния епизод на подкаста на БНТ Фентъзмагории
Чете се за: 00:35 мин.
Тони Кроос ще бъде удостоен с най-високото федерално отличие в Германия Тони Кроос ще бъде удостоен с най-високото федерално отличие в Германия
Чете се за: 01:27 мин.
Битов инцидент вади Коул Палмър от терените за още три мача Битов инцидент вади Коул Палмър от терените за още три мача
Чете се за: 01:42 мин.
Как Ашраф Хакими превърна Пари Сен Жермен в рекордьор по индивидуални отличия спечелени от играчи на клуба в една година Как Ашраф Хакими превърна Пари Сен Жермен в рекордьор по индивидуални отличия спечелени от играчи на клуба в една година
Чете се за: 03:12 мин.
Лионел Меси получи приза за най-добър играч на Барселона на 21-ви век Лионел Меси получи приза за най-добър играч на Барселона на 21-ви век
Чете се за: 01:05 мин.

Водещи новини

Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България ​Европрокуратурата разследва измами със селскостопански субсидии в България
Чете се за: 01:42 мин.
По света
Украйна - на 28 крачки от мира? Украйна - на 28 крачки от мира?
Чете се за: 05:45 мин.
По света
Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда Опасно силен вятър до 90 км/ч - какво ще бъде времето през уикенда
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Съдия Светла Даскалова поема делото срещу задържания кмет Благомир...
Чете се за: 01:15 мин.
У нас
EК дава България на съд заради замърсяването на въздуха
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около празниците
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Светините на св. Гавриил Ургебадзе пристигнаха в Бургас
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ