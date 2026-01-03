Астън Вила се изкачи на второ място в Англия

Астън Вила се наложи с 3:1 над Нотингам Форест на „Вила Парк“ в мач от 20-ия кръг на Висшата лига и временно се изкачи на второто място в класирането. Джон Макгин отбеляза два гола за домакините, а Оли Уоткинс добави още едно попадение. Почетният гол за Форест реализира Морган Гибс-Уайт.

Вила доминираше през по-голямата част от двубоя и откри резултата в добавеното време на първото полувреме чрез Уоткинс. Малко след почивката Макгин удвои аванса, а въпреки че Гибс-Уайт върна интригата, грешка на вратаря Джон Виктор позволи на шотландеца да оформи крайния резултат.

С победата бирмингамци събраха 42 точки и продължават борбата за върха, докато Нотингам Форест остава опасно близо до зоната на изпадащите.