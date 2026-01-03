Комо победи Удинезе след гол от дузпа

Отборът на Комо започна годината с минимална домакинска победа с 1:0 срещу Удинезе в среща от 18-ия кръг на италианската Серия А. Единственото попадение отбеляза френският халф Лукаш Да Куня в 18-а минута от дузпа.

Голямата звезда на домакините Нико Пас получи почивка и остана на резервната скамейка, като се появи в игра в средата на второто полувреме.

Победата е втора поредна в шампионата за Комо и тимът се утвърди на шестото място с 30 точки. Удинезе в три поредни мача не познава вкуса на победата и е 11-и с 22 точки.

Начело в класирането е Милан с 38 точки, Интер е на втора позиция с 36, пред Наполи с 34, Рома с 33, Ювентус с 32. Комо заема шесто място с 30 точки, Болоня има 26 и др.