Арсенал спечели гостуването си на Борнемут след обрат

Чете се за: 01:52 мин.
Спорт
Лондончани за пореден път показаха защо оглавяват класирането във Висшата лига.

Арсенал Деклан Райс
Снимка: БТА
Слушай новината

Лидерът в английската Висша лига Арсенал се наложи с 3:2 при гостуването си на Борнемут в двубой от 20-ия кръг на първенството. Арсенал постигна пета поредна победа и събра 48 точки в челото на временното класиране, като има преднина от 6 пред втория Астън Вила и 7 пред третия Манчестър Сити, който е с мач по-малко.

Борнемут продължава серията от 11 мача без успех в шампионата и заема 15-а позиция с 23 точки.

„Артилеристите“ трябваше да наваксват гол пасив, след като в десетата минута бразилецът Еванилсон изведе домакините напред. Нападателят пресече подаване на сънародника си Габриел и откри резултата.

Габриел се реваншира за грешката си и реализира изравнително попадение за Арсенал само шест минути по-късно.

В 54-ата минута Деклан Райс комбинира с капитана на лондончани Мартин Йодегор и с точен изстрел донесе аванс от 2:1 за гостите. Райс отбеляза второто си попадение в двубоя в 71-ата минута, когато след чудесна асистенция на влезлия като резерва Букайо Сака, реализира за 3:1.

Футболистите на Борнемут намалиха изоставането си шест минути по-късно, когато 19-годишният френски нападател Ели Жуниор Крупи вкара за 2:3 след отличен удар от далечна дистанция.

Сега за Арсенал предстои домакинство срещу Ливърпул на 8 януари, а ден по-рано Борнемут приема Тотнъм.

Останалите резултати от деня:

Уувърхемптън - Уест Хем 3:0
Брайтън - Бърнли 2:0
Астън Вила - Нотингам Форест 3:1

#Висша лига 2025/26 #Борнемут #Арсенал

