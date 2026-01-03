Арсенал спечели гостуването си на Борнемут след обрат

Лондончани за пореден път показаха защо оглавяват класирането във Висшата лига.
Лидерът в английската Висша лига Арсенал се наложи с 3:2 при гостуването си на Борнемут в двубой от 20-ия кръг на първенството. Арсенал постигна пета поредна победа и събра 48 точки в челото на временното класиране, като има преднина от 6 пред втория Астън Вила и 7 пред третия Манчестър Сити, който е с мач по-малко.
Борнемут продължава серията от 11 мача без успех в шампионата и заема 15-а позиция с 23 точки.
„Артилеристите“ трябваше да наваксват гол пасив, след като в десетата минута бразилецът Еванилсон изведе домакините напред. Нападателят пресече подаване на сънародника си Габриел и откри резултата.
Габриел се реваншира за грешката си и реализира изравнително попадение за Арсенал само шест минути по-късно.
В 54-ата минута Деклан Райс комбинира с капитана на лондончани Мартин Йодегор и с точен изстрел донесе аванс от 2:1 за гостите. Райс отбеляза второто си попадение в двубоя в 71-ата минута, когато след чудесна асистенция на влезлия като резерва Букайо Сака, реализира за 3:1.
Футболистите на Борнемут намалиха изоставането си шест минути по-късно, когато 19-годишният френски нападател Ели Жуниор Крупи вкара за 2:3 след отличен удар от далечна дистанция.
Сега за Арсенал предстои домакинство срещу Ливърпул на 8 януари, а ден по-рано Борнемут приема Тотнъм.
Останалите резултати от деня:
Уувърхемптън - Уест Хем 3:0
Брайтън - Бърнли 2:0
Астън Вила - Нотингам Форест 3:1