Без победител между Райо Валекано и Хетафе в Ла Лига

Райо Валекано и Хетафе не успяха да излъчат победител в Ла Лига. Двата отбора завършиха наравно след 1:1 в мач от 18-ия кръг.

Хорхе де Фрутос даде аванс за домакините в допълнителното време на първата част, но уругваецът Мауро Арамбари изравни в 90-ата минута.

Райо Валекано е без победа в седем поредни срещи и заема 12-то място във временното класиране в шампионата на Испания с 19 точки. Хетафе прекъсна серия от три последователни поражения и е с 21 пункта на 10-та позиция.

По-късно тази вечер шампионът и лидер в класирането Барселона гостува на градския си съперник Еспаньол, докато в неделя Реал Мадрид приема Бетис.