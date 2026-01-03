Ланс увеличи преднината си на върха в Лига 1

Ланс продължава да се намира на върха в Лига 1. Тимът стигна до успеха при гостуването си на Тулуза след 3:0 в мач от 17-ия кръг.

В 22-ата минута Уесли Саид пропусна да открие резултата за гостите, а секунди по-късно Емерсон остави Тулуза с човек по-малко на терена, получавайки червен картон за груба проява.

В 57-ата минута Саид с добавка даде аванс за Ланс, а съотборникът му Адриен Томасон направи 2:0 пет минути преди края на редовното време.

Исмаело Ганиу в петата добавена минута оформи класическия успех за водача в подреждането, който има 40 точки.

Тулуза е на осма позиция в Лига 1 с 23 пункта.

Шампионът Пари Сен Жермен може да съкрати изоставането си от лидера на само една точка, ако в неделя вечерта победи градския си противник ФК Париж.