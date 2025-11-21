Погба попадна в групата на Монако за мача с Рен

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Последният официален мач на Погба остава победата на Ювентус с 2:0 над Емполи през септември 2023 г.

Пол Погба
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Пол Погба е на път да изиграе първия си мач от повече от година, след като Монако го включи в групата за домакинството срещу Рен в събота. Това ще бъде и дебютът на френския национал за клуба, към който се присъедини през лятото като свободен агент.

32-годишният халф не е играл официално от септември 2023 г., когато записа последните си минути за Ювентус. През февруари той получи четиригодишно наказание за допинг след положителна проба за забраненото вещество DHEA – санкция, която по-късно беше намалена на 18 месеца от Спортния арбитражен съд.

Мениджърът на Монако Себастиан Поконьоли потвърди, че Погба е близо до пълноценно възстановяване.

„Опитваме се да му помогнем да достигне максималния си потенциал. Не е загубил визията и техниката си и може да се адаптира към нашия стил в халфовата линия“, заяви той.

Треньорът подчерта, че опитът и лидерските качества на световния шампион от 2018 г. ще бъдат ключови за състава, но Погба все още трябва да навакса темпото на Лига 1. Французинът бе близо до завръщане още миналия месец, но бе спрян от травма в десния глезен.

Последният официален мач на Погба остава победата на Ювентус с 2:0 над Емполи през септември 2023 г.

В Монако се надяват съботният двубой да сложи край на дългото му отсъствие и да даде начало на нова глава в кариерата на бившия играч на Юнайтед и Ювентус.

