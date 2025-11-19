Пол Погба дебютира за Монако през уикенда

Световният шампион Пол Погба ще направи своя дебют за Монако в Лига 1 през уикенда, съобщава „Екип“. Французинът не е играл официален мач от 3 септември 2023 г., когато влезе като резерва за Ювентус срещу Емполи.

Месец след това той получи четиригодишно наказание за допинг, впоследствие намалено на 18 месеца. Договорът му с Ювентус бе прекратен, а това лято Погба подписа двугодишен контракт с Монако.

След възстановяване от травма в глезена, 31-годишният полузащитник се очаква да дебютира за „монегаските“ срещу Рен в събота.