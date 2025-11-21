БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Пеевски и Борисов демонтират държавата
Чете се за: 02:30 мин.
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

Енергийният министър: Българите да са спокойни - имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво

У нас
Искам да успокоя българските граждани, че към днешна дата имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво, което да подсигури нуждите на хората в страната. Това заяви енергийният министър Жечо Станков в предаването "Панорама".

"Моята основна задача е да гарантирам енергийната сигурност на България, особено след налагането на санкциите, които пряко касаят дъщерните дружества на "Лукойл", а именно "Лукойл - България", "Лукойл Нефтохим" като големи дружества. Да гарантираме това, че доставките на горива до крайните потребители, бита, бизнеса ще се запазят, цените ще бъдат справедливи и такива каквито са пазарните. В тази връзка веднага бе съставен експертен екип, който на ежедневна база аз ръководя и получавам информация какви са наличностите в страната. Искам да успокоя българските граждани, че към днешна дата имаме за 6 месеца бензин, за 4 месеца дизел и за 2 месеца авиационно гориво, което да подсигури нуждите на хората в страната."

Енергийният министър подчерта, че важната задача пред особения управител на "Лукойл" Румен Спецов е да гарантира, че няма да има разплащания между дъщерните компании, намиращи се на територията на страната и санкционираната компания - майка.

"Точно това е основното, което той ще изпълнява - да надзирава разплащанията. Това, което аз виждам, на база и посещението съвместното ми с него в рафинерията, че той се допита до целия ръководен персонал за подхода и начина, по който се работи там. Сигурен съм, че основните задачи, които са - запазване на работните места, функционирането на рафинерията, сигурността на доставките - от това ще бъде воден той."

Жечо Станков обясни какво е наложило Спецов да освободи руския председател на УС на "Лукойл Нефтохим Бургас".

"Не става въпрос за уволняване на шефа, г-н Маняхин е запазен като част от борда. Това е юридическа материя, в която не искам толкова дълбоко да влизам, но когато едно дружество ЕООД при вписване на новия управител - автоматично старият губи правата си. При акционерните дружества не е така. В момента, в който г-н Спецов беше вписан в рафинерията "Лукойл Нефтохим Бургас АД", то старият директор запазва правата си. И за да гарантираме именно това, че еднолично държавата ще гарантира пред нашите партньори, че няма да има финансови разплащания - се наложи стъпка назад на другия директор."

"Г-н Спецов ще взима решенията си информирано", посочи Станков.

На въпрос, ако при евентуално сработване на мирния план на Тръмп санкциите бъдат свалени, как ще реагира Русия и има ли риск България да плаща неустойки, енергийният министър отговори:

"Според мен биха реагирали по начина, по който биха реагирали на това, което направиха нашите немски колеги още 2022 г., ако не се лъжа. Реакции не би трябвало да има, защото пак повтарям - задачата основната е да запазим работата, функционирането, доходите на хората и естествено да запазим имуществото в тази рафинерия. Защото поставена в ситуацията на санкции, то тази вечер щяха да са последните часове, в които рафинерията, бензиностанциите, дружеството, което доставя авиационно гориво и гориво за корабите ще спрат да имат достъп до банковата система - това щеше да се случи, ако не бяхме договорили така важната дерогация или генерален лиценз, който дава възможност за следващите 6 месеца да сме спокойни, че всичко ще функционира. Естествено, ако е необходимо, той ще бъде удължен със същата гаранция от страна на българската държава, че този човек, който тя е определила да се грижи за разплащанията съответно гарантира, че няма да има разплащания между майката и дъщерните компании."

Попитан има ли официални или неофициални канали за комуникация с руската страна, за да разбере какъв реален риск поема България, Станков каза:

"По време на срещата в "Нефтохим Бургас" г-н Маняхин стоеше наравно с всички нас около масата и това, което видях от негова страна е пълно сътрудничество от гледна точка на функционирането. Би имало някога някакви претенции, ако бъде нарушен интересът или бъде увреден интересът на собственика, а аз не виждам това да се случи в тези хипотези, които имаме."

Енергийният министър е категоричен, че ако се наложи през април ще бъде поискано удължаване на дерогацията.

"Тази лицензия може да бъде удължена с още 3, 6 месеца или година. В случая аз и колегата Георги Георгиев подадохме искане за 6 месеца, ако се налага - ще поискаме допълнително удължаване."

