Висшата лига обяви графика за сезон 2026/27

Откриващият мач ще бъде една седмица по-късно от обичайното.
Висшата лига по футбол на Англия обяви графика за сезон 2026/2027 в съответствие със световното първенство през следващото лято, съобщи BBC.
Откриващият мач в Премиършип ще бъде на 22 август 2026 г, една седмица по-късно от обичайното. Последните двубои ще се състоят на 30 май 2027 г, като на тази дата по традиция ще бъдат изиграни едновременно всички срещи от последния кръг.
Отлагането на първия кръг със седмица е заради провеждането на Мондиал 2026 в Северна Америка. Турнирът започва на 11 юни и завършва на 19 юли, което означава, че участниците в него ще имат по-малко време за почивка преди старта на отделните национални първенства.
„С все по-сгъстения глобален футболен календар благосъстоянието на играчите остава на първо място за Висшата лига. Вследствие на това Висшата лига ще започне една седмица по-късно следващия сезон. Това ще позволи да има 89 дни след края на настоящия сезон и 33 дни след финала на световното първенство на ФИФА. Сезонът ще завърши седмица преди финала на Шампионската лига, който ще се играе на 5 юни 2027“, пише в официалното съобщение на елитната футболна дивизия на Англия.