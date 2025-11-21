БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работят около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 09:15 мин.

Висшата лига обяви графика за сезон 2026/27

Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Откриващият мач ще бъде една седмица по-късно от обичайното.

Висша лига Англия лого
Снимка: БГНЕС
Висшата лига по футбол на Англия обяви графика за сезон 2026/2027 в съответствие със световното първенство през следващото лято, съобщи BBC.

Откриващият мач в Премиършип ще бъде на 22 август 2026 г, една седмица по-късно от обичайното. Последните двубои ще се състоят на 30 май 2027 г, като на тази дата по традиция ще бъдат изиграни едновременно всички срещи от последния кръг.

Отлагането на първия кръг със седмица е заради провеждането на Мондиал 2026 в Северна Америка. Турнирът започва на 11 юни и завършва на 19 юли, което означава, че участниците в него ще имат по-малко време за почивка преди старта на отделните национални първенства.

„С все по-сгъстения глобален футболен календар благосъстоянието на играчите остава на първо място за Висшата лига. Вследствие на това Висшата лига ще започне една седмица по-късно следващия сезон. Това ще позволи да има 89 дни след края на настоящия сезон и 33 дни след финала на световното първенство на ФИФА. Сезонът ще завърши седмица преди финала на Шампионската лига, който ще се играе на 5 юни 2027", пише в официалното съобщение на елитната футболна дивизия на Англия.

Product image
