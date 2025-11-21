Висшата лига обяви графика за сезон 2026/27

Висшата лига по футбол на Англия обяви графика за сезон 2026/2027 в съответствие със световното първенство през следващото лято, съобщи BBC.

Откриващият мач в Премиършип ще бъде на 22 август 2026 г, една седмица по-късно от обичайното. Последните двубои ще се състоят на 30 май 2027 г, като на тази дата по традиция ще бъдат изиграни едновременно всички срещи от последния кръг.

Отлагането на първия кръг със седмица е заради провеждането на Мондиал 2026 в Северна Америка. Турнирът започва на 11 юни и завършва на 19 юли, което означава, че участниците в него ще имат по-малко време за почивка преди старта на отделните национални първенства.