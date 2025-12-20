Ювентус сломи Рома и се доближи до топ 4

Ювентус се наложи с 2:1 над Рома в дербито от 16-ия кръг на Серия А и заплете още повече битката в горната част на класирането. С успеха „бианконерите“ събраха 29 точки и се изкачиха на пето място, само на пункт зад „вълците“, които остават с 30. Лидерът Интер има 33 точки и мач по-малко.

Първият половин час на „Алианц Стейдиъм“ премина предпазливо и без сериозни голови положения. Първата по-опасна ситуация бе за домакините, когато Кенан Йълдъз се откъсна към наказателното поле и стреля, но защитник на Рома се намеси решително. Малко по-късно Лоренцо Пелегрини опита воле след рикошет, но топката премина над вратата на Микеле Ди Грегорио.

Ювентус откри резултата в края на първото полувреме. Андреа Камбиазо подаде прецизно към Франсиско Консейсао, който с точен удар в далечния ъгъл не остави шанс на Миле Свилар – 1:0.

В началото на втората част Кенан Йълдъз отново напомни за таланта си с впечатляващ индивидуален пробив, завършил с диагонален шут в страничния стълб. Натискът на „старата госпожа“ даде резултат в 70-ата минута – Свилар отрази удар с глава на Уестън МакКени, но Луис Опенда бе най-съобразителен при добавката и покачи на 2:0.

Рома върна интригата пет минути по-късно. Ел Шаарауи намери Томазо Балданци на далечната греда, а халфът с мощен удар преодоля Ди Грегорио за 2:1. До края Ювентус имаше още шансове да реши всичко, като Йълдъз за втори път уцели гредата в 80-ата минута.

В добавеното време напрежението се покачи, след като Даниеле Ругани допусна грешка, но Ди Грегорио се намеси решително и запази ценната победа за тима си.