Арсенал се върна на върха, Груев се появи в края при успех на Лийдс

Арсенал извоюва ценна победа с 1:0 при гостуването си на Евертън и си тръгна с трите точки от „Хил Дикинсън Стейдиъм“. Единственото попадение в срещата реализира Виктор Гьокереш от дузпа в 27-ата минута, а през второто полувреме лондончани на два пъти бяха спрени от гредата след удари на Леандро Тросар и Мартин Субименди.

Успехът върна отбора на Микел Артета на върха във Висшата лига, след като Манчестър Сити оглави класирането само за няколко часа. „Артилеристите“ вече имат аванс от две точки пред шампионите, като до края на календарната година ги очакват домакинства на Брайтън и Астън Вила, а в началото на 2026-а – гостуване на Борнемут и сблъсък с Ливърпул на „Емиратс“.

В друга среща от кръга Лийдс се наложи с 4:1 над Кристал Палас. Българският национал Илия Груев се появи на терена в 87-ата минута. Доминик Калвърт-Люин се разписа за домакините на два пъти преди почивката, а през второто полувреме точни бяха също Ампаду и Щах. За гостите почетния гол реализира Джъстин Девени.