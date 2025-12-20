Манчестър Сити оглави Висшата лига след домакински успех над Уест Хем

Манчестър Сити победи Уест Хем с 3:0 в мач от 17-ия кръг на Висшата лига. Ерлинг Холанд бе замесен и в трите гола, като се отличи с два гола и асистенция.

Домакините откриха резултата на стадион "Етихад" в Манчестър в 5-ата минута. Алфонс Ареола изби удар на Ерлинг Холанд, но норвежецът се разписа при добавката.

В края на първото полувреме "гражданите" удвоиха преднината си. Тижани Райндерс получи подаване от Ерлинг Холанд в наказателното поле и бе точен с удар от непосредствена близост.

След почивката дойде първият точен удар за "чуковете". Джанлуиджи Донарума отрази изстрел на Фреди Потс.

Ерлинг Холанд удвои головата си сметка в 69-ата минута. Нападателят завърши скоростна контраатака с удар от вътрешността на пеналтерията.

Манчестър Сити оглави класирането с актив от 37 точки. Уест Хем се намира в зоната на изпадащите, на 18-ата позиция в подреждането с 13 пункта.

Фил Фодън и Савиньо можеха да направят успеха още по-изразителен, но Алфонс Ареола отрази ударите им.

Останалите мачове, играни по същото време:

Борнемут - Бърнли 1:1

Брайтън - Съндърланд 0:0

Уувърхемптън - Брентфорд 0:1