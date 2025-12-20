Ливърпул се наложи над деветима от Тотнъм в напрегнат мач с дискусионни решения

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мърсисайдци постигнаха ценна победа в Лондон.

Ливърпул
Снимка: БТА
Слушай новината

Ливърпул победи Тотнъм с 2:1 в мач от 17-ия кръг на Висшата лига. "Шпорите" завършиха срещата с деветима души след червени картони за Шави Симонс и Кристиан Ромеро.

През първото полувреме на стадион "Тотнъм Хотспър" в Лондон двата отбора не бяха особено активни в преден план. Най-интересната ситуация дойде в 30-ата минута. Шави Симонс настъпи Върджил ван Дайк по прасеца на опорния му ляв крак. Първоначално полузащитникът получи жълт картон, но след намесата на ВАР бе изгонен. Ситуацията завърши с поздрав между двамата, предвид факта, че те са съотборници в националния отбор на Нидерландия.

На почивката Александър Исак замени Конър Брадли, а този ход на Арне Слот се отплати в 56-ата минута. Флориан Вирц изведе нападателя в наказателното поле. Шведът откри резултата с удар от движение в далечния ъгъл.

Възпитаниците на Томас Франк имаха възможност да възобновят равенството в 64-ата минута, но Рандал Коло Муани стреля в напречната греда.

В следващата атака мърсисайдци удвоиха преднината си. Центриране на резервата Джереми Фримпонг се отклони от крака на Джед Спенс. Топката отиде на пътя на Юго Екетике, който се разписа с глава. Капитанът на Тотнъм Кристиан Ромеро претендираше, че е избутан в гръб от голмайстора, но съдиите подминаха претенциите на бранителя.

Столичани намалиха изоставането си в 83-ата минута. Резервата Ришарлисон бе най-съобразителен при разбъркване в пеналтерията и бе точен с шут от движение.

В добавеното време Кристиан Ромеро също бе изгонен след втори жълт картон. Защитникът бе фаулиран от Ибрахима Конате. Аржентинецът изрита своя съперник в опит да си отмъсти.

Ливърпул се изкачи до 5-ото място в класирането с актив от 29 точки. Тотнъм остава на 13-ата позиция в подреждането с 22 пункта.

Останалите резултати от деня:

Нюкасъл - Челси 2:2
Борнемут - Бърнли 1:1
Брайтън - Съндърланд 0:0
Уувърхемптън - Брентфорд 0:1
Манчестър Сити - Уест Хем 3:0

