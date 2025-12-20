Челси навакса пасив от два гола и си тръгна с точка от дома на Нюкасъл

Двубоят между Челси и Нюкасъл завърши при равенство 2:2. "Сините" наваксаха пасив от два гола в първия мач от 17-ия кръг на Висшата лига.

"Свраките" откриха резултата на стадион "Сейнд Джеймсис Парк" в Нюкасъл в 4-ата минута. Роберт Санчес изби удар на Антъни Гордън, но Ник Волтемаде се разписа при добавката.

Нападателят на домакините удвои головата си сметка в 20-ата минута. Таранът засече от въздуха центриране в наказателното поле на Антъни Гордън.

Преди паузата лондончани не успяха да намалят изоставането си. Гол на Педро Нето бе отменен заради игра с ръка.

След почивката столичани се върнаха в мача. Капитанът Кийс Джеймс намали пасива на гостите в гол от пряк свободен удар.

В 66-ата минута възпитаниците на Енцо Мареска възобновиха равенството. Жоао Педро изравни, след като получи асистенция от вратаря Роберт Санчес.

Челси остава на 4-ото място в класирането с актив от 29 пункта. Нюкасъл се изкачи до 11-ата позиция в подреждането с 23 точки.