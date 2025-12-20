Реал Мадрид приключи годината с победа

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Мадридчани се наложиха с 2:0 над Севиля, Мбапе се разписа за 59-ти път през годината.

Белингам
Снимка: БГНЕС
Слушай новината

Реал Мадрид спечели с 2:0 срещу Севиля в двубой от 17-ия кръг на Ла Лига и продължи преследването на лидера Барселона. Джуд Белингам и Килиан Мбапе донесоха успеха на „лос бланкос“.

Домакините поведоха в 38-ата минута, когато Родриго центрира прецизно от пряк свободен удар, а Белингам надскочи защитата на Севиля и с удар с глава насочи топката неспасяемо във вратата на Одисеас Влаходимос. Малко след почивката Реал можеше да удвои, като Мбапе уцели и напречната греда след корнер.

Ключов момент в мача се оказа изгонването на Маркао в 68-ата минута, което остави гостите с човек по-малко. Численото превъзходство на Реал даде резултат пет минути преди края, когато съдията отсъди дузпа за нарушение срещу Джуд Белингам, а Килиан Мбапе бе хладнокръвен от бялата точка за крайното 2:0.

С победата Реал Мадрид събра 42 точки и остава на втора позиция в класирането, само на пункт зад Барселона, докато Севиля е девети с 20 точки.

