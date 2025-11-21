БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Благомир Коцев ще бъде преместен във варненския затвор,...
Чете се за: 00:37 мин.
Зеленски с обръщение към нацията - ще предложи...
Чете се за: 07:50 мин.
Депутатите приеха държавния бюджет на първо четене
Чете се за: 01:07 мин.
Бюджет 2026: Какво предвижда новата финансова рамка?
Чете се за: 05:37 мин.
Какво заплащане ще получат тези, които ще работат около...
Чете се за: 02:10 мин.
Ето го плана на Тръмп за прекратяване на войната в Украйна
Чете се за: 08:55 мин.

Донарума се е почувствал подведен от Пари Сен Жермен

Италианският вратар коментира адаптацията си към Англия и взаимоотношенията си с Ерлинг Холанд в интервю за Sky Sports.

bdquoпарк пренсldquo отдаде почит вече бившия вратар псж джанлуиджи донарума
Вратарят Джанлуиджи Донарума говори пред Sky Sports за раздялата с Пари Сен Жермен и първите си няколко месеца в Манчестър Сити. Националът на Италия е запазил шест „чисти“ мрежи в първите си 12 мача.

Донарума казва, че се е почувствал „подведен“ от ПСЖ след лятното си напускане. Италианският страж изненадващо беше обявен за продажба от французите и в крайна сметка се присъедини към "гражданите" в последните часове на трансферния прозорец.

Само няколко месеца преди напускането си Донарума помогна на ПСЖ да спечели първата си титла в Шампионската лига, като направи няколко важни спасявания в последните етапи на турнира. Европейският шампион обаче искаше различен стил вратар и подписа с Люка Шевалие от Лил.

„Не е лесно да напуснеш клуб като ПСЖ. След случилото се чувствах наистина зле. Дойдох и се адаптирах към определен стил, но през последните няколко месеца този стил вече го нямаше.

Жалко е след сезон, в който донесохме Шампионската лига в Париж, което никога преди не се беше случвало. Боли. Но трябва да обърнеш страницата и в ПСЖ моите съотборници и фенове винаги ще се чувстват близо до мен.

Чувствах се разочарован, защото когато дойдох, се адаптирах към ПСЖ - обърнах специално внимание на това. Но в крайна сметка последните няколко месеца бяха напълно различни. Това ме разочарова. Това е нещо, което никога няма да мога да обясня, но трябва да го приемете. Бях разочарован от начина, по който се справиха със ситуацията“, заяви Донарума.

Италианският страж е запазил и добри спомени от престоя си в ПСЖ: „Винаги ще благодаря на ПСЖ за това, което ми дадоха, и това, което аз направих, беше фантастично. И винаги ще съм признателен на феновете.

Винаги ще се връщам в Париж, защото ми дадоха втори дом, това беше толкова важна част от живота ми. Щастлив съм от това, което постигнах там, и от това, което ми дадоха съотборниците и феновете ми, и винаги ще им бъда благодарен“.

Вместо това Донарума се премести в Манчестър - и разкри, че Ерлинг Холанд е изиграл голяма роля в трансфера му.

„Той е фантастичен човек, толкова спокоен и обича семейството си и да е с тях. Допаднахме си. Има тази синергия, където има просто естествено чувство. Дори когато играехме един срещу друг, поддържахме връзка и след мачовете дори често си говорехме.

Имах възможността да дойда в Манчестър, той ми писа. Ерлинг настояваше много да приема и мисля, че трябва толкова много му благодаря за това. Той е наистина страхотен приятел - и е добре, че играя с него, защото е толкова трудно да си срещу него! Той е извънземен!“, заяви Донарума.

