Донарума се е почувствал подведен от Пари Сен Жермен

Вратарят Джанлуиджи Донарума говори пред Sky Sports за раздялата с Пари Сен Жермен и първите си няколко месеца в Манчестър Сити. Националът на Италия е запазил шест „чисти“ мрежи в първите си 12 мача.

Донарума казва, че се е почувствал „подведен“ от ПСЖ след лятното си напускане. Италианският страж изненадващо беше обявен за продажба от французите и в крайна сметка се присъедини към "гражданите" в последните часове на трансферния прозорец.

Само няколко месеца преди напускането си Донарума помогна на ПСЖ да спечели първата си титла в Шампионската лига, като направи няколко важни спасявания в последните етапи на турнира. Европейският шампион обаче искаше различен стил вратар и подписа с Люка Шевалие от Лил.

„Не е лесно да напуснеш клуб като ПСЖ. След случилото се чувствах наистина зле. Дойдох и се адаптирах към определен стил, но през последните няколко месеца този стил вече го нямаше. Жалко е след сезон, в който донесохме Шампионската лига в Париж, което никога преди не се беше случвало. Боли. Но трябва да обърнеш страницата и в ПСЖ моите съотборници и фенове винаги ще се чувстват близо до мен. Чувствах се разочарован, защото когато дойдох, се адаптирах към ПСЖ - обърнах специално внимание на това. Но в крайна сметка последните няколко месеца бяха напълно различни. Това ме разочарова. Това е нещо, което никога няма да мога да обясня, но трябва да го приемете. Бях разочарован от начина, по който се справиха със ситуацията“, заяви Донарума.

Италианският страж е запазил и добри спомени от престоя си в ПСЖ: „Винаги ще благодаря на ПСЖ за това, което ми дадоха, и това, което аз направих, беше фантастично. И винаги ще съм признателен на феновете.

Винаги ще се връщам в Париж, защото ми дадоха втори дом, това беше толкова важна част от живота ми. Щастлив съм от това, което постигнах там, и от това, което ми дадоха съотборниците и феновете ми, и винаги ще им бъда благодарен“.

Вместо това Донарума се премести в Манчестър - и разкри, че Ерлинг Холанд е изиграл голяма роля в трансфера му.